La joie et la bonne humeur se lisaient, ce lundi 7 février 2022, sur les visages des voyageurs à l’aéroport international de Rabat-Salé, en ce premier jour de la réouverture par le Maroc de ses frontières aériennes, a constaté sur place Le360.

Pour cette première journée de la reprise des liaisons aériennes, un premier vol en provenance de Marseille (France) a atterri à Rabat, à 06h00 du matin, ce 7 février alors que le premier avion en partance pour l’étranger a décollé à destination de Paris à 14h30. Entre les deux, comme après, d’autres vols étaient programmés, dont ceux de la compagnie nationale, Royal Air Maroc.

«Tout a été mis en œuvre pour que la reprise des vols se déroule dans les meilleures conditions», a affirmé Mohamed Benhaddouch, directeur par intérim de l’aéroport de Rabat-Salé.

Le respect strict des conditions sanitaires anti-Covid-19, a déclaré Mohamed Benhaddouch, a constitué l’une des priorités auxquelles se sont fermement attachés les responsables de l’aéroport afin de préserver aussi bien les acquis du Maroc en matière de lutte contre la pandémie que la sécurité sanitaire des passagers.

«Le pass vaccinal, le test PCR et le test rapide antigénique sont obligatoires à l’entrée du Maroc, alors que le pass vaccinal et le test PCR sont impératifs à l’embarquement des voyageurs de Rabat vers l’étranger», a précisé le directeur par intérim de l’aéroport.

A l’écriture de ces lignes, l’aéroport international de Rabat-Salé a géré le départ et l’arrivée de quelques 1.500 voyageurs. A l’aéroport, régnait un climat de joie et de satisfaction suite à la décision du gouvernement de réouvrir les frontières aériennes.

Parmi les voyageurs, étaient présents de nombreux étudiants, des personnes âgées, des touristes et des MRE. Le gérant d’un café de l’aéroport a retrouvé le sourire et ce doublement. Il est ravi de voir à nouveau des clients attablés dans son établissement et il pense que la fin de la pandémie approche.