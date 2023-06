Alerte Météo. Temps caniculaire ces lundi et mardi avec des températures culminant à 47 degrés

Ainsi, un temps très chaud, avec des températures maximales oscillant entre 45 et 47 degrés, est prévu dans les provinces de Larache, Ouezzane, Kénitra, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Khémisset, Salé, Skhirate-Témara, Benslimane, Berrechid, Settat, Sidi Bennour, Fquir ben Salah, El Kelaa des Sraghna, Rehamna, Marrakach, Taroudant, Guelmim, Tan-Tan et Tata, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau vigilance Rouge.

Les villes et provinces de Tanger-Assilah, Taounate, Moulay Yacoub, Fès, Meknès, Khouribga, Nouaceur, Médiouna, Safi, Youssoufia, Chichaoua, Beni Mellal, Essaouira, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Inezgane-Ait Melloul, Chtouka-Aït-Baha, Tiznit, Sidi Ifni, Assa-Zag et Aousserd connaîtront quant à elles des températures maximales variant entre 42 et 45 degrés, ajoute la même source dans un bulletin de niveau de vigilance Orange.

Lire aussi : Météo. Temps chaud ce dimanche 25 juin, avec des brumes sur les côtes et des orages épars sur le Moyen Atlas

Le mercure devrait afficher également des températures maximales entre 39 et 42 degrés à Taza, Guercif, Sefrou, El Hajeb, Khénifra, Figuig, Errachidia, Zagora, Es-Semara et Oued-Ed-Dahab. Enfin, un temps chaud sévira également à Rabat, Casablanca, Mohammedia, El Jadida, Jerrada, Oujda-Angad, Taourirt, Boulemane et Ouarzazate avec des températures maximales comprises entre 36 et 39 degrés.