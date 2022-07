Aïd al-Adha 1443: une offre abondante et diversifiée à Guelmim

Au marché de bétail de Guelmim.

A l'approche de la fête de l'Aïd al-Adha 1443, le célèbre marché de bétail de Guelmim, Amhairich, affiche une offre abondante. Celle-ci est estimée à environ 50.000 têtes d'ovins et de caprins et est marquée par la diversité et la haute qualité.

Le marché de bétail de Guelmim connaît une dynamique particulière et affiche une offre abondante pour couvrir la demande locale. Et l'état de santé du cheptel est bon. Approché par Le360, un éleveur a indiqué que l’offre de bétail est fournie et variée pour Aïd al-Adha, mais a fait état d’une faible affluence. Il a aussi souligné que les prix sont à la portée de toutes les bourses, allant de 1.000 à 4.000 dirhams. Il a toutefois admis que ces tarifs restent supérieurs à ceux de l’année dernière, notamment en raison de la hausse du prix des aliments pour bétail. Aïd Al-Adha 1443: voici le prix des moutons en vente dans des garages à Casablanca Un avis partagé par un autre éleveur, qui signale également que l'offre se distingue par la qualité et la diversité des races. Deux acheteurs, rencontrés sur place, ont, de leur côté, précisé que l’offre a largement atteint le niveau voulu, et que toute la population de Guelmim peut célébrer cette fête du sacrifice dans de bonnes conditions. Notons que la Direction régionale de l’agriculture de Guelmim-Oued Noun a précédemment indiqué que l’offre est suffisante. Elle couvre largement les besoins de la population locale avec plus de 50.000 têtes (40.000 têtes d’ovins et 10.000 de caprins). Près de 37.000 têtes ont été identifiées dans le cadre d'une opération lancée en avril dernier, alors que le reste des animaux non identifiés proviennent de différentes régions du Royaume.

Par El Yazid Abidar