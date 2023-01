© Copyright : DR

A l'issue d'un long marathon judiciaire, la chambre criminelle de première instance chargée des crimes financiers à la cour d'appel de Casablanca a prononcé son verdict dans l’affaire Bab Darna ce jeudi 12 janvier 2023. Le PDG du groupe immobilier a écopé de 15 ans de prison ferme.

Le verdict vient de tomber dans l’affaire immobilière qui a longtemps secoué l’opinion publique nationale. Le PDG du groupe immobilier Bab Darna, Mohamed El Ouardi, a été condamné ce jeudi 12 janvier 2023 à 15 ans de prison ferme par la chambre criminelle de première instance chargée des crimes financiers à la cour d'appel de Casablanca.

El Ouardi a été condamné pour participation à la falsification de documents officiels, escroquerie et émission de chèques sans provision.

Sept autres personnes ont été condamnées dans le cadre de cette affaire, avec des peines allant de 2 ans à 12 ans de prison. Il s’agit notamment du directeur général, O.E.B., du directeur commercial, H.E.B., de la directrice administrative et financière, A.A, du directeur technique, F.O., du comptable, M.T., et d'un notaire, M.M., qui a écopé de 12 ans.

Environ douze projets immobiliers «fictifs», tous standings confondus, avaient été commercialisés par le groupe Bab Darna ces deux dernières années. El Ouardi et ses multiples sociétés immobilières ne détenaient aucun des terrains sur lesquels devaient être bâtis ces projets, laissant ainsi sur le carreau plus de 1.200 réservataires. Des projections estiment le montant des avances non restituées par le groupe à plus de 400 millions de dirhams.