Abdessamad Alhyan, nouveau président du réseau TIZI

Lors de cette élection très serrée, qui a connu un taux de participation de près de 80%, Imad Mahjoubi, 30 ans, originaire d’Oujda, est arrivé en seconde position, avec 40% des voix, alors que Abdessamad Alhyan, 27 ans et originaire d’Agadir, a gagné les élections avec 46% des votes, le dépassant d’une dizaine de voix seulement, souligne TIZI dans un communiqué.

TIZI a utilisé pour la seconde fois le vote en ligne qui a permis aux électeurs des 5 antennes régionales (Rabat, Marrakech, Settat, Agadir, Casablanca) de voter en ligne.

Ingénieur d’État de formation, consultant en stratégie et transformation des organisations, Abdessamad Alhayan a également été membre du conseil d’administration de l’université Ibn Zohr et de l’ENSA d’Agadir. Il a rejoint TIZI Casablanca en 2021, où il a été chef de projet de l’IPPT (Indice de Performance Parlementaire TIZI). Par la suite, il a été nommé responsable du pôle politique, participant activement à plusieurs événements d’envergure avant d’être nommé au poste de vice-président.

Tariq Ibnou Ziyad Initiative est une initiative citoyenne, patriote et non partisane, issue de la société civile et portée par les jeunes, qui a pour objet la sensibilisation à l’action politique et la promotion du leadership. Elle compte aujourd’hui près de 2.000 membres, dont 10% à l’étranger, essentiellement issus de formations supérieures marocaines, françaises et américaines.