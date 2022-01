À Tanger, des habitants nombreux à se rendre dans les nouveaux centres de vaccination de proximité

A Tanger, quatre nouveaux centres de vaccination de proximité ont ouvert leurs portes cette semaine dans les quartiers Bani Makada, Bir Chifa et Benkirane.

Afin d’accélérer le processus de vaccination et de lutter contre le Covid-19, quatre nouveaux centres dédiés de proximité ont ouvert leurs portes cette semaine dans les quartiers Bani Makada, Bir Chifa et Benkirane, à Tanger. Compte-rendu et témoignages.

Cette décision des autorités sanitaires tangéroises, qui s’inscrit dans le cadre de la campagne de lutte contre le Covid-19, permettra d'accélérer le déroulement du processus de vaccination. Le but: inciter les habitants de la ville, primo-vaccinés ou non-vaccinés, à recevoir leur première, deuxième ou troisième dose, et donc obtenir l’immunité à même de leur permettre de lutter contre une éventuelle contamination. C'est ainsi que quatre nouveaux centres de vaccination de proximité ont ouvert leurs portes, cette semaine, aux habitants des quartiers Bani Makada, Bir Chifa et Benkirane. «Je me suis rendue à ce nouveau centre de vaccination de proximité, où j'ai reçu ma troisième dose, et j'encourage à cette occasion les Marocains toujours réticents quant à l'administration de cette troisième dose du vaccin, de la faire, car elle ne constitue aucun danger sur notre santé», témoigne une Tangéroise, Loubna Sefiani. Covid-19 au Maroc: le ministère de la Santé actualise son protocole thérapeutique et prescrit le Molnupiravir Ces nouveaux centres de vaccination de proximité regroupent des équipes pluridisciplinaires, composées d’un personnel médical et soignant affilié au ministère de la Santé et de la Protection sociale, ainsi que d’une équipe d’ambulanciers paramédicaux du Croissant-Rouge marocain. Ils permettront d'accueillir quotidiennement plus de 600 personnes, toute nationalités et âge confondus. Une décision qui participe à faire augmenter le taux national de vaccination, et donc la possibilité d’obtenir une immunité collective, tout particulièrement dans le contexte actuel de la nouvelle vague épidémiologique liée au nouveau variant Omicron. Au total 3.921.889 de personnes ont reçu la troisième dose du vaccin anti-Covid-19, au mercredi 19 janvier 2022. Le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.622.584, tandis que celui des personnes ayant reçu la deuxième s’élève à 23.022.529.

Par Said Kadry