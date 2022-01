© Copyright : Mounir El Ayouchi- MAP

Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a actualisé hier, mardi 18 janvier 2022, le protocole thérapeutique national de prise en charge des personnes atteintes du Covid-19. Un nouveau médicament a été introduit, le Molnupiravir, développé par le laboratoire américain Merck. Voici ce qui va changer.

Suite à l'évolution de la situation sanitaire au Maroc, le protocole de prise en charge des personnes déclarées positives au Covid-19 a été mis à jour. Il inclut désormais l’utilisation du Molnupiravir pour les plus de 18 ans, qui ont au moins un facteur de risques, et présentant des symptômes depuis moins de cinq jours.

Selon la fiche technique d’utilisation de cet antiviral, qui a pour cible thérapeutique la réplication du virus, la dose recommandée est de quatre gélules de 200 mg par voie orale toutes les 12 heures pendant 5 jours. Le Molnupiravir doit être administré dès que possible, après qu'un diagnostic du Covid-19 ait été posé, et dans les cinq jours qui suivent l'apparition des symptômes.

Ce médicament développé par la laboratoire américain Merck est prescrit pour les adultes de plus de 18 ans, présentant au moins un facteur de risque de développer une forme grave, tel qu'entre autres des pathologies cardio-vasculaires, un diabète non équilibré ou compliqué, des pathologies respiratoires chroniques susceptibles de décompenser lors d’une infection virale, un cancer évolutif sous traitement. Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients insuffisants rénaux et insuffisants hépatiques.

Le Molnupiravir est en revanche contre-indiqué pendant la grossesse. De plus, les femmes en âge de procréer doivent utiliser une contraception efficace pendant toute la durée du traitement et pendant quatre jours après la dernière dose du Molnupiravir. Pour les hommes, l’utilisation d’une contraception efficace est recommandée pendant trois mois à partir de la dernière prise du Molnupiravir. L'allaitement est également contre-indiqué pendant le traitement, sur une durée de quatre jours après la prise de la dernière dose du Molnupiravir.

Selon cette même fiche technique, tout effet secondaire observé après la prise de Molnupiravir, qui doit se faire dans le cadre d’une concertation médicale, doit être déclaré au médecin traitant, au pharmacien ou au centre antipoison et de pharmacovigilance au numéro vert 0801 000 180.

Le ministère de la Santé rappelle, par ailleurs, que les cas asymptomatiques ou symptomatiques bénins, avec ou sans aucun facteur de risque sont pris en charge à domicile. Un suivi régulier de l’état de santé doit être assuré par le centre de santé de desserte, afin de détecter précocement tout signe d’aggravation ou un ou plusieurs effet(s) indésirable(s) du traitement.

Seront orientés systématiquement à l’hôpital, en plus des cas admis d’emblée sévères ou critiques, les cas montrant une aggravation de leur état clinique ou sans aucune amélioration clinique. En milieu hospitalier, sont pris en charge les formes modérées avec un ou plusieurs facteurs de risque ainsi que les formes sévères ou critiques.

