Depuis quelques jours à Tanger, les viandes rouges et les volailles ont vu leurs prix s’envoler, battant à nouveau des records. C’est ce que confirment plusieurs bouchers interrogés par Le360. Ils ignorent la raison derrière cette flambée. Tour d’horizon dans un marché de la ville.

Comme chaque année, les bouchers se réjouissent de l’abondance de l’offre des viandes rouges et de volailles, très prisées par les Marocains, surtout pendant le mois sacré du ramadan. Toutefois, cette année, le consommateur va pâtir de la hausse des prix qui n’a pas épargné ces aliments indispensables à la table des familles marocaines.

En effet, les prix de la viande rouge, de la viande de volaille et des œufs battent des records depuis plusieurs jours. Au marché central de Tanger, les bouchers et détaillants interrogées par Le360 se disent surpris par cette hausse inattendue. Un fait partagé et confirmé par d’autres vendeurs dans les marchés de Bni Mkada et Souani, qui ne trouvent aucune explication pour justifier ce pic soudain.

«Cela fait 12 ou 13 jours que les prix ont augmenté de manière considérable, et nous en ignorons la cause. Habituellement, nous vendions le poulet abattu entre 27 ou 29 dirhams le kilogramme, tandis que le poulet vivant était à 15 voir 17 dirhams le kilo. Actuellement, le kilo du poulet abattu est à 34 dirhams, ce qui est énorme», témoigne un boucher.

«Même chose pour la dinde, dont le prix du kilo a atteint les 40 dirhams, alors qu’en temps normal, nous la vendons à 28 dirhams le kilo», poursuit-il.

La viande rouge, quant à elle, a frôlé les 80 dirhams, atteignant 78 dirhams le kilo. La viande hachée est à 80 dirhams le kilo, tandis que le foie à 120 dirhams le kilo.

D’après ces professionnels, ces prix restent largement supérieurs à ce qu’ils n’étaient auparavant, gelant partiellement la demande sur le marché, surtout à l’approche du mois de ramadan.