Le chef de gouvernement a présidé hier, lundi 14 mars 2022, une réunion au sujet de la disponibilité et l’approvisionnement en produits alimentaires à l’approche du mois de Ramadan. L'occasion de faire le point sur l'état des stocks, produit par produit.

La tenue de cette réunion s'inscrit dans le cadre des hautes instructions royales visant à protéger le pouvoir d'achat des citoyens et à assurer l'approvisionnement des marchés en produits alimentaires indispensables, souligne un communiqué du chef du gouvernement.

Le mois sacré de Ramadan connaît habituellement une demande plus importante en produits alimentaires. A cette occasion, le gouvernement prévoit une grande mobilisation qui sera marquée par un suivi très rapproché de la situation d’approvisionnement des marchés en produits alimentaires, ainsi que des contrôles accrus au niveau de la commercialisation et le contrôle de leur qualité et de pister et sanctionner tout comportement illicite ou opportuniste.

Ainsi, poursuit le communiqué, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du développement Rural et des Eaux et Forêts avec le concours des départements concernés, s’assure du bon approvisionnement des marchés en produits alimentaires de forte consommation, notamment les farines, les tomates, les dattes, les légumineuses secs, les amandes, les oranges, l’huile, le lait, le beurre, le miel, la viande, les œufs, etc.

Le suivi quotidien du marché depuis un mois montre que le marché sera en général approvisionné d’une manière satisfaisante. Toutefois, la vigilance reste maintenue pour certains produits, qui feront l’objet de contrôles, en termes de prix, de par les autorités compétentes, en raison notamment de la persistance du déficit pluviométrique jusqu’à fin février, mais aussi en raison la perturbation du marché international, précise le communiqué.

Légumineuses alimentaires: des niveaux de stock qui couvrent les besoins

S’agissant des légumineuses, le stock actuel est suffisant pour couvrir les besoins du mois de Ramadan pour les catégories les plus consommées (pois chiches, lentilles et fèves). Pour les pois chiche, les fèves et féveroles, le stock au niveau national est confortable assurant les besoins de consommation d’environ 7 mois de consommation. Pour les lentilles, la situation des stocks au niveau national est normale, assurant les besoins de consommation d’environ 4 mois.

Un approvisionnement normal en légumes frais

Concernant les tomates, la couverture des besoins du mois de ramadan sera faite à partir de tomates primeurs sous serre, principalement du Souss-Massa (90%). Les estimations de production montrent que cette offre sera suffisante.

Pour les oignons, l’approvisionnement du marché intérieur est actuellement assuré d’une part par les stocks en oignons secs de la campagne agriocole précédente et d'oignons verts jusqu’au mois de juin. Les prix observés sur le marché de gros durant le mois de mars sont stables avec des prix comparables à la même période de l’année dernière.

La demande en pommes de terre sera largement satisfaite au cours de cette période.

Le programme des assolements mis en place en irrigué permettra d’assurer une disponibilité de l’offre en produits maraîchers dans toutes les régions du Royaume.

Fruits et dattes: le marché sera largement approvisionné

L’approvisionnement du marché national en dattes durant les prochains mois, notamment le mois de ramadan, sera assuré à la fois par les stocks issus de la production nationale (qui a atteint 160.000 tonnes en hausse de 12% par rapport à la campagne précédente) et par les importations réalisées ou à réaliser avant le ramadan. Quant aux prix, ils restent à leurs niveaux habituels et varient selon la qualité et l’origine du produit.

Concernant les oranges, vu le niveau de l’offre, le marché sera largement approvisionné pendant le mois sacré du ramadan. En effet, la production d’agrumes, en général, a augmenté de 15% par rapport à l’année dernière. Sur les prix, une baisse de 39% est notée par rapport à l’année dernière à la même période, soit 2,5 DH/kg au marché de gros.

Le marché des bananes est approvisionné par la production locale et les importations. Les prix au stade des grossistes sont inférieurs à ceux de 2021 à la même période.

Quant aux pommes, la production a connu un net développement ces dernières années, grâce aux dispositions des contrat-programmes conclus avec la profession, avec une production destinée essentiellement au marché local et des prix affichant une baisse de 18% par rapport à l’année dernière.

Situation des produits d'origine animale

Concernant le lait, grâce à une série de mesures en faveur du secteur, notamment la suspension des droits d’importation du lait UHT, jusqu’à fin avril, et malgré un recul au niveau de la collecte de cette denrée, l’offre en lait et produits laitiers va permettre de couvrir la demande estimée en moyenne à près de 105 millions de litres durant la même période. En ce qui concerne le prix des différentes présentations de lait, leur situation affiche une stabilité.

Pour le beurre, l’approvisionnement du marché sera bien assuré et permettra de couvrir les besoins nationaux en cette période qui correspond au pic de produit de cette denrée.

Viandes rouges: une offre suffisante et des prix normaux

La quantité de viandes rouges (bovine, ovine et caprine) disponible pour les mois d’avril 2022 est suffisante pour couvrir le besoin de consommation nationale de ces produits. Ils affichent des prix normaux.

Concernant les viandes blanches, la situation prévisionnelle de la production et de la consommation est normale et l’offre prévisible pour le mois d’avril sera suffisante ainsi que l’offre prévisionnelle en œufs.

Poissons et produits de la mer

Quant aux produits de la mer et aux différents types de poissons, l'offre est disponible en quantités suffisantes. Pour la production de sardines, qui coïncide avec la période naturelle de baisse de la production ainsi que des conditions météorologiques perturbées, on s'attend à ce que leur disponibilité s'améliore considérablement au début mois d'avril.

Situation des céréales

Le marché s’appuie actuellement sur un stock confortable de blé tendre permettant la couverture de plus de 4,7 mois d’écrasement industriel, grâce notamment au rythme des importations observées suite à la suspension des droits de douane sur le blé tendre et le système de prime forfaitaire.

Pour le riz, la production et l’importation ont permis d’avoir un stock qui permettra la couverture de plus de 8 mois des besoins de consommation national.





Situation des produits transformés

Concernant les huiles végétales de table, le niveau d’approvisionnement du marché national reste normal. La vigilance reste de mise, compte tenu du fait que le marché national des huiles alimentaires, approvisionné quasi-totalement par les importations d’huile brute, est impacté directement par la hausse des prix à l’international.

Les données sur la production de sucre montrent quant à elles une offre suffisante pour couvrir les besoins de consommation au cours du mois du ramadan. En effet, les stocks disponibles couvrent plusieurs mois de consommation et les prix sont stables et subventionnés.