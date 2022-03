Aziz Akhannouch a présidé une réunion de coordination, lundi 14 mars 2022, entre différents ministres afin d’évaluer et de faire le suivi de la situation d'approvisionnement du marché national et des prix des produits alimentaires, à l'approche du mois de ramadan.

© Copyright : Brahim Moussaaid / Le360

Le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer un bon approvisionnement du pays en denrées alimentaires pendant le ramadan. L’Exécutif veillera aussi à lutter contre les spéculations et toute pratique illégale au niveau des marchés, ont assuré, ce lundi 14 mars à Rabat, plusieurs responsables gouvernementaux.

Dans une déclaration à la presse, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a indiqué qu’une réunion de coordination a eu lieu ce lundi entre différents ministres, laquelle avait pour objectif d’évaluer et de faire le suivi de la situation d'approvisionnement du marché national et des prix des produits alimentaires.

Le chef de l’Exécutif a relevé que les prix de la majorité des principales denrées sont stables, tandis que d’autres sont en hausse, en raison de ce qui se passe actuellement dans le monde. Il a assuré que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour lutter contre toute forme de spéculation et protéger le pouvoir d’achat des citoyens et la santé et la sécurité du consommateur.

De son côté, Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, a souligné que cette réunion de coordination, présidée par le chef du gouvernement, s’inscrit dans le cadre du suivi de la situation générale d'approvisionnement, des prix et des mesures adoptées en prévision du mois sacré de ramadan.

Il a fait savoir que le marché national en produits de base et de première nécessité sera bien approvisionné, notamment en ce qui concerne les légumes, les céréales, les légumineuses, les viandes, les produits de la mer, entre autres.

Il a également souligné lui aussi que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour lutter contre toute forme de spéculation et contre les agissements illégaux pouvant entraîner une flambée des prix et pour que les prix soient à la portée de toutes les bourses.

Pour sa part, la ministre de l'Economie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, a ajouté que cette réunion a également été consacrée à l’orientation des interventions des services chargés du contrôle et de la protection du consommateur.

Elle a aussi tenu à relever que l’offre en produits de base et de première nécessité, qu'ils soient locaux ou importés, répondra aux besoins des citoyens à travers tout le Royaume et qu'effectivement l’Exécutif entend réagir de manière ferme aux tentatives de fraude, de monopole et de spéculations et de prendre les mesures qui s’imposent à l’encontre des contrevenants.

De son côté, le ministre de la l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a confirmé que lors de cette réunion, le gouvernement s’est penché sur les prix des produits de base et a débattu des solutions qui vont alléger le fardeau financier des ménages.

Il a aussi fait savoir que depuis janvier, plus de 65.000 opérations de contrôle dans les marchés et points de vente ont été effectuées, précisant que plus de 5.000 contraventions ont été recensées.