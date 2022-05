© Copyright : DR

Mamoun Fakir, 26 ans, un jeune policier fraîchement diplômé, est décédé après avoir tenté d’intervenir dans une bagarre à l’arme blanche à Inezgane. Le principal suspect a été arrêté et placé en garde à vue.

Les éléments de la Police Judiciaire ont arrêté le principal accusé dans l’assassinat d’un policier, hier, mercredi 4 mai à Inezgane, précise la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) dans un communiqué.

Mamoun Fakir, 26 ans, un policier fraîchement diplômé et recruté à Marrakech, s'était rendu dans sa ville natale, Inezgane, pour célébrer Aïd Al-Fitr en famille.

Alors qu’il déambulait dans l’une des ruelles de la médina d’Inezgane, il avait assisté à une grosse bagarre de quartier. Un jeune homme, qui brandissait une arme blanche, s’attaquait à d’autres assaillants. Mamoun Fakir était intervenu pour mettre fin à cette dispute, et avait reçu un violent coup de couteau en pleine gorge.

Transféré à l’hôpital le plus proche puis à l’hôpital militaire régional d’Agadir, il est décédé des suites de ses blessures.

Le suspect impliqué dans la mort du policier a été placé en garde à vue et mis à la disposition de l’enquête en cours afin de déterminer toutes les circonstances entourant le décès du policier Mamoun Fakir.

Ce crime a été fermement condamné par la population locale et a provoqué la colère et l’indignation de la famille et des proches du policier assassiné.