© Copyright : DR

Kiosque360. Les gendarmes de Bouknadel ont arrêté, la semaine dernière, deux individus qui ont violemment agressé un agent de police en le blessant grièvement avec une arme blanche. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Les éléments de la gendarmerie de Bouknadel ont interpellé, la semaine dernière, deux individus accusés de tentative d’homicide sur un agent de police exerçant dans la sûreté provinciale de Salé. Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du mardi 18 janvier, que les deux suspects étaient en état d’ivresse tout comme le policier. Selon les premiers éléments de l’enquête, ils l’auraient agressé avec une arme blanche le blessant grièvement à la main.

L’agent de police a été transporté à l’hôpital militaire Mohammed V. Selon la même source une altercation entre les deux mis en cause et le policier s’est transformée en un échange de coups et blessures. L’un des accusés s’est emparé d’un couteau et a asséné un coup au policier.

Le quotidien Assabah rapporte que le policier a longtemps résisté à l’agression des deux prévenus, ivres et drogués, et a miraculeusement échappé à une mort certaine. Le médecin lui a délivré un certificat médical d’incapacité temporaire totale de 60 jours susceptible d’être renouvelé. Selon le premier constat des médecins, cette blessure risque de de lui causer une invalidité permanente.

Informés, les gendarmes de Bouknadel n’ont pas mis longtemps pour identifier les présumés coupables et les arrêter avant de les placer en garde à vue. Après l’enquête préliminaire, ils furent déférés devant le procureur général du Roi près de la cour d’appel de Rabat qui les a poursuivis pour tentative d’homicide volontaire. Le juge d’instruction qui les a auditionnés a décidé de les placer en détention préventive dans la prison locale d’El Arjat de Salé en attendant de les soumettre à une enquête plus approfondie.