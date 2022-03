© Copyright : DR

Le président du groupe d’amitié France-Maroc du Sénat, Christian Cambon, est arrivé ce mardi 29 mars 2022 à Rabat, pour une visite de travail de trois jours au Maroc axée sur le renforcement de la coopération politique et législative entre les deux pays et, aussi, l’Union européenne.

Lors de son séjour, Christian Cambon, également président de la commission des affaires étrangères au Sénat sera reçu par le président de la Chambre des conseillers, Enaam Miyara, avant de tenir une séance de travail avec son homologue marocain, Mohamed Zidouh, président du groupe d’amitiés Maroc-France à la Chambre des conseillers.

Il faut signaler que Christian Cambon est un défenseur du partenariat consolidé de l’Union européenne avec le Maroc et de la coopération avec la France.

Dernièrement, il a déclaré que l’Union européenne et le Maroc entretiennent des liens d’amitié et de coopération «très étroits» en matières politique, économique ou culturelle. Il a rappelé que le Maroc, qui dispose du statut avancé depuis 2008, est un «partenaire privilégié» de l’Union européenne et de la France et un «véritable pont entre l’Europe et l’Afrique».

Pour Christian Cambon, «face aux défis actuels, sécuritaires, migratoires et de développement, notamment au Sahel, le renforcement de ce partenariat est une priorité».