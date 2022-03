© Copyright : DR

Une délégation de la commission parlementaire mixte Maroc-UE, conduite par son président Lahcen Haddad, a entamé, ce lundi 14 mars 2022, une visite de travail au siège de l’UE à Bruxelles dans le cadre du renforcement du partenariat politique, législatif et économique entre les deux parties, a appris Le360 auprès de la délégation marocaine.

«Il s’agit de la première visite de la commission parlementaire marocaine au siège de l’UE à Bruxelles, depuis la constitution de celle-ci en décembre 2021, et de son deuxième déplacement après celui de Strasbourg la semaine dernière où elle avait rencontré des groupes d’euro-députés siégeant au Parlement européen», a affirmé le président de la commission, Lahcen Haddad, lors de cette visite de travail de trois jours, dans une déclaration pour Le360.

A Bruxelles, la commission marocaine rencontrera plusieurs hauts responsables de l’UE dans le cadre du «renforcement du partenariat déjà riche et diversifié entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne», a souligné Lahcen Haddad, député de l’Istiqlal et ancien ministre du Tourisme.

Le voyage de la délégation marocaine -qui comprend treize parlementaires issus des deux chambre du Parlement- intervient après l’entretien qu’a eu le 10 mars à Rabat le ministre des Affaires étrangères avec le commissaire européen au voisinage et à l’élargissement, Oliver Varhelyi.

La visite de ce dernier au Maroc a été couronnée par la signature du document relatif au projet «Link Up Africa» qui représente la première coopération triangulaire entre l'UE, le Maroc et l’Afrique.

Son objectif principal est de renforcer la coopération technique, les liens académiques et économiques entre le Maroc et d’autres pays d’Afrique, avec l’appui de l’UE.

Ce projet bénéficiera d’une enveloppe budgétaire de 3 millions d'euros pour sa première phase.