L’annonce a été faite par le commissaire européen au voisinage et à l’élargissement, Olivér Várhelyi, lors d’un point de presse organisé ce jeudi 10 mars 2022, à Rabat à l’issue de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita.

Parmi les points discutés par le commissaire européen, Olivér Várhelyi, avec les membres du gouvernement Akhannouch figure la mise mise en œuvre du plan économique et d'investissement, dans le cadre du nouvel agenda pour la Méditerranée, et dont l’objectif est de stimuler la reprise socio-économique à long terme dans le sud de la Méditerranée.

Cet agenda vise l’économie réelle, les emplois, l’accès au financement des PME, la libération du potentiel économique et la promotion des relations bilatérales, a souligné Olivér Várhelyi.

Ce programme apportera des projets spécifiques bénéficiant directement à la population marocaine, a-t-ajouté en rappelant le montant de 1,6 milliard d’euros annoncé récemment par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors de sa visite à Rabat, début février dernier.

«Nous avons travaillé en même temps avec des partenaires financiers internationaux et avec le secteur privé au Maroc. Nous souhaitons mobiliser beaucoup plus que cela», renchérit le commissaire européen au voisinage, en annonçant un montant de 8,45 milliards d’euros d’investissements pour le Maroc au cours des 7 prochaines années.

Ces investissements couvrent plusieurs secteurs dont l’agriculture durable, la transition énergétique, la transition numérique, l’accès à l’eau douce, etc. «Nous sommes prêts à élargir cette coopération à d’autres partenaires tiers», a-t-il affirmé , en citant Israël tout en saluant l’élan solide du développement de la coopération entre Rabat et Tel Aviv.

Par ailleurs, la rencontre de Nasser Bourita avec Olivér Várhelyi a été marquée par la signature du programme Link Up Africa, la toute première coopération triangulaire entre l’UE, le Maroc et l’Afrique qui facilitera l’accès des jeunes à la formation et à l’emploi en Afrique, pour un montant de 3 millions d’euros.