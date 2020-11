Vidéo. Sahara marocain: Laâyoune et Dakhla accueilleront bientôt d'autres consulats, selon des notables sahraouis

© Copyright : Le360

N'en déplaise à l'Algérie et ses acolytes séparatistes, de nouveaux consulats de pays frères et amis vont ouvrir prochainement à Laâyoune et à Dakhla, en signe de reconnaissance à la Marocanité des provinces sahariennes. Un avis partagé à Laâyoune, en ce 45e anniversaire de la Marche verte.

A Laâyoune, où, comme dans tout le Maroc, les festivités du 45e anniversaire de la Marche verte sont célébrées ce vendredi 6 novembre, Le360 a pu le constater, on ne parle que de cela: la toute récente ouverture du consulat des Emirats arabes unis, considérée par tous comme une réussite éclatante de la diplomatie marocaine. Cette représentation diplomatique à Laâyoune, inaugurée le 4 novembre dernier, suite à une décision qualifiée de "souveraine", est en effet celle d’un premier pays arabe dans les Provinces du Sud. Vidéo. Moments forts de la cérémonie d'ouverture du consulat des Émirats arabes unis à Laâyoune Selon plusieurs chefs de tribus sahraouies, cette dynamique diplomatique, enclenchée par le Royaume, permettra l'ouverture d’autres consulats de pays amis et frères. "Ces consulats de pays amis traduisent une reconnaissance de la Marocanité du Sahara. C'est l'histoire qui triomphe", affirme à ce propos Moulay Hamdi Ould Errachid, maire de Laâyoune, et notable sahraoui, dans une déclaration pour Le360. Les consulats qui ont entre-temps été ouverts à Laâyoune sont situés dans un quartier chic et calme, situé près du centre-ville de ce chef-lieu des provinces sahariennes. Dans son intervention pour Le360, Moulay Hamdi Ould Errachid est même allé jusqu'à demander, le plus sérieusement du monde et sans aucune trace d’ironie, à "l'Algérie d'ouvrir à Laâyoune une représentation consulaire". En ce 6 novembre 2020, qui marque le 45e anniversaire du lancement, en 1975, de la Marche verte, neuf consulats sont désormais opérationnels à Laâyoune, dont celui des Emirats arabes unis. L’Algérie et le Polisario tétanisés par l'ouverture du consulat des Émirats à Laâyoune Les autres représentations consulaires relèvent de pays amis d’Afrique, comme le Gabon, le Burundi, la Côte d'Ivoire, les Iles Comores, la République centrafricaine, Sao Tomé-et-Principe, Eswatini et la Zambie. D'autres représentations diplomatiques africaines se sont récemment installées à Dakhla: ce sont celles de la Guinée, de Djibouti, du Libéria, du Burkina Faso, de la Guinée équatoriale et de la Guinée-Bissau.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Benmini