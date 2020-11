© Copyright : Le360

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, accompagné de l'ambassadeur émirati à Rabat, Al Asri Saeed Ahmed Aldhaheri, a inauguré ce mercredi 4 novembre 2020 à Laâyoune le consulat des Emirats arabes unis. Le360 n'a rien raté de l'événement.

Dans une allocution prononcée dans la grande salle de la wilaya de Laâyoune, le ministre a salué la décision "souveraine" de ce pays d'ouvrir un consulat à Laâyoune, devenant ainsi le premier pays arabe à installer une représentation consulaire dans les provinces sahariennes.

"C'est avec joie et fierté que j'inaugure, en compagnie de l'ambassadeur des Emirats arabes unis, ce consulat qui va renforcer le partenariat stratégique, politique et économique entre les deux pays", a souligné Nasser Bourita, avant de réitérer le soutien du Maroc à la récupération par les Emirats arabes unis de "trois îles" (Abou Moussa, la Grande Tumb et la Petite Tumb) sous domination de l'Iran.

"Ce consulat émirati va insuffler une nouvelle dynamique en matière d'investissements émiratis dans la région", a ajouté le ministre. "Ce flux d'investissement intéressera les domaines de l'énergie renouvelable, de l'agriculture, des ressources halieutiques, du tourisme et autres".

Lors de la même cérémonie, le ministre des Affaires étrangères émirati, Cheikh Abdallah ben Zayed Al Nahyane, est intervenu en vidéo-conférence depuis Abou Dhabi pour mettre en exergue l'excellence des relations qui unissent es deux pays. Moment fort: le chef de la diplomatie émiratie a qualifié de "Marocaine" la ville de Laâyoune.