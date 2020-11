next

A la veille de l'inauguration du consulat général des Emirats arabes unis à Laâyoune, les préparatifs vont bon train pour célébrer cet événement historique. Avant-goût en images.

Le consulat général des Emirats arabes unis à Laayoune sera inauguré en grande pompe demain mercredi 4 novembre. La représentation diplomatique, installée dans une superbe villa au centre-ville, est prête à accueillir cet événenement historique. Les Emirats arabes unis étant le premier pays arabe à ouvrir un consulat dans le Sahara Marocain, après plusieurs états africains.

Une conférence de presse aura lieu juste après l'inauguration au siège de la Willaya de Laâyoune. Cette conférence tant attendue aura lieu en présence de plusieurs médias et une pléthore de journalistes du monde arabe, dont ceux du Qatar et de l'Egypte, sans parler des journalistes marocains et émiratis.