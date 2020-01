© Copyright : Le360

Arancha Gonzalez Laya, ministre espagnole des Affaires étrangères, a déclaré, ce vendredi à Rabat, au sujet du Sahara marocain que la position de l'Espagne n'a pas varié en dépit du changement de son gouvernement. Détails.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue marocain, Nasser Bourita, la ministre espagnole a signalé que la position de son pays «reste inchangée car il s'agit d'une position de l'Etat espagnol, qui n'est pas tributaire des changements de gouvernement» ou des coalitions. Autrement dit, le parti Podemos, qui a rejoint le gouvernement, ne pourra pas influencer cette constante de la diplomatie espagnole.

«Nous soutenons les efforts de l'ONU pour parvenir à une solution politique dans le cadre des résolutions pertinentes du conseils de sécurité», a-t-elle déclaré sans évoquer, à aucun moment, le terme "autodétermination".

La ministre a par ailleurs reconnu que le Maroc à le droit souverain de délimiter son espace maritime en appelant au dialogue bilatéral pour aboutir à des solutions communes.

A propos de Sebta et Melilla, la ministre a indiqué que ce sujet a été évoqué lors de la rencontre avec Nasser Bourita, indiquant que les deux parties ont privilégié le dialogue pour résoudre les questions en suspens.

L'Espace considère le Maroc comme un «partenaire stratégique», a-t-elle affirmé en partageant la même idée qu'a formulé son homologue marocain.

Parlant de la feuille de route des relations bilatérales, Bourita et son hôte ont rappelé le «document stratégique» qui a été signé en 2019 lors de la visite du roi Felipe d'Espagne au Maroc et qui fixe l'horizon de la coopération bilatérale dans les domaines politique, sécuritaire, économique, culturel et autres.

«Nous attendions le nouveau gouvernement espagnol pour dynamiser les actions notamment la création d'un conseil stratégique maroco-espagnol», a déclaré Bourita avant que son homologue espagnol n'annonce que les deux pays œuvrent pour réunir prochainement la Haute commission mixte de coopération bilatérale.