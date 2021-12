© Copyright : Brahim Moussaaid / Le360

Le gel, depuis deux ans, de la Commission parlementaire mixte de coopération avec l’Union européenne vient d’être levé avec la désignation, du côté marocain, du député istiqlalien Lahcen Haddad à la tête de cette commission issue des deux Chambres du Parlement.

Installé dans son nouveau bureau au siège de la Chambre des représentants, l’ancien ministre du Tourisme affirme qu’il s’est déjà attelé à fixer les objectifs à court terme de sa mission. La nomination de Lahcen Haddad,qui succède à Abderrahim Atmoun, actuel ambassadeur du Maroc en Pologne, a couronné une réunion qu’ont récemment présidée les présidents de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami et de la Chambre des conseillers, Enaam Miyarra, d’où l’intérêt que constitue cette commission pour le Maroc.

«Ma mission et celle des 26 membres qui forment, du côté marocain, la commission parlementaire mixte entre le Royaume et l’UE va permettre de conduire une stratégie de consolidation du partenariat dans les domaines politique et parlementaire entre les deux parties», a affirmé Lahcen Haddad dans un entretien avec Le360.

Ce membre du Comité exécutif (direction) de l’Istiqlal veut dynamiser aussi «le dialogue et la coordination» sur l’ensemble des sujets d’intérêt commun. Il s’est déclaré disposé «à mettre en oeuvre son expérience, ses capacités et son énergie pour développer les divers volets des liens qui existent entre les parlements du Royaume du Maroc et celui de l’Union européen».

L’agenda de cette coopération est dense puisqu’elle englobe le rôle stratégique du Maroc dans le sud de la Méditerranée, la politique européenne de voisinage (PEV), les questions sécuritaires et de lutte contre le terrorisme, l’immigration et la coopération économique, commerciale et sociale.

Lahcen Haddad a, dans sa nouvelle mission, Mohamed Moubdie (MP) comme vice-président de la commission. Celle-ci est également composée de conseillers issus de la deuxième chambre.