© Copyright : DR

Le conseiller parlementaire de l’Istiqlal, Lahcen Haddad, vient d’être désigné, côté marocain, président de la Commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne.

Cette désignation de Lahcen Haddad, ancien ministre du Tourisme et ancien député istiqlalien, actuellement membre de la Chambre des conseillers, a eu lieu hier, jeudi 9 décembre, lors d’une réunion de coordination qu’ont présidée Rachid Talbi Alami et Enaâm Miyara, respectivement président de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers.

Lahcen Haddad remplace à la tête de cette commission Abderrahim Atmoun, actuel ambassadeur du Maroc en Pologne.

«Il a été décidé par consensus de confier la présidence de la Commission parlementaire mixte au conseiller parlementaire Lahcen Haddad, du groupe Istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme, et la vice-présidence à Mohamed Moubdii, du groupe parlementaire haraki (MP)», indique un communiqué.

La réunion conjointe a également été l'occasion, selon ce même document, d'évaluer «les réalisations de la Commission parlementaire mixte entre le Maroc et l’UE et examiner les différents défis et chantiers à venir et qui devraient conduire au renforcement de la coopération politique et parlementaire entre les deux parties».