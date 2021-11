© Copyright : Le360 (capture image vidéo)

Dans un entretien avec Le360, le président de la commune d’Azemmour, Zakaria Semlali, a annoncé que le jumelage de la ville d’Azemmour et de Kyriat Yam, au nord de la ville de Haïfa va très prochainement être officialisé. Explications.

L’une des plus anciennes villes du Maroc est en passe d’être jumelée avec une ville israélienne, une première depuis la reprise des relations entre le Royaume du Maroc et l'Etat d'Israël.

«Cela fait plusieurs semaines que nous sommes en discussion avec des amis israéliens pour ce jumelage. Kyriat Yam est une ville côtière de 40-50.000 habitants, située à proximité de Haïfa. Les papiers sont prêts, il ne manque plus que les signatures», annonce Zakaria Semlali, le président de la commune d’Azemmour.

Au début du siècle dernier, cette ville marocaine abritait une importante communauté juive dans le quartier du mellah de l’ancienne médina. Dans les années 60, la plupart des juifs marocains de la ville d’Azemmour ont quitté le Maroc pour Israël, laissant derrière eux leur maison et leur commerce.

«Aujourd’hui j’ai été agréablement surpris de rencontrer Luna, qui est venue d’Israël pour rechercher la maison de ses parents. Nous avons fait un travail de recherches sur les propriétés des marocains de confession juive qui sont partis en Israël et ailleurs, pour qu’ils reviennent retrouver la maison de leurs parents et grands-parents. Nous avons travaillé avec la communauté juive de Casablanca, qui est présidée par Serge Berdugo, nous avons reçu une série de documents et nous avançons à un bon rythme. Comme vous avez pu le voir, Luna est venue seule, et a pu retrouver la maison de ses parents. Comme elle, j’appelle toutes les personnes en Israël ou ailleurs à venir pour retrouver la maison de leurs parents ou grands-parents», témoigne Zakaria Semlali.

Vestige de cette époque, le cimetière juif, d'une superficie 4 hectares, témoigne de l’importance en nombre de la communauté juive qui résidait dans la ville d’Azemmour. C’est dans ce cimetière qu’est enterré le grand-père de Luna, venue d’Israël pour retrouver la maison de ses aïeux.

«S'il y a quelqu’un qui a une maison à Azemmour, qui est juif, il peut venir et chercher la maison, la belle vie, c’est à Azemmour. J’ai retrouvé la tombe de mon grand-père et la maison, je suis heureuse», confie Luna.

Avec ce jumelage, le président de la commune compte réhabiliter la richesse du patrimoine de la ville et redonner à Azemmour son caractère de ville ouverte, où les religions et les habitants cohabitent en paix.