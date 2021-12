© Copyright : le360

Au terme de sa réunion hebdomadaire ce jeudi 23 décembre 2021, le gouvernement est resté silencieux sur la question des ressortissants marocains actuellement bloqués dans certains pays. A l’image d’un contingent de 3.000 pèlerins en Arabie saoudite, qui tentent toujours de rejoindre le Maroc.

Interrogé par Le360 sur la situation de ces ressortissants bloqués à l'étranger, le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, n’a pas été convaincant dans sa réponse, se contentant de rappeler les diverses opérations précédentes à travers lesquelles, sur deux périodes, un grand nombre de Marocains ont pu revenir sur le territoire et ce, jusqu’à la date du mercredi 22 décembre 2021.

Dans sa réponse, Mustapha Baitais n’a pas précisé si le gouvernement va prendre une nouvelle initiative permettant le retour des personnes encore bloquées. «Dans quelques jours, je vous dirai le nombre total de celles qui ont été rapatriées et celles qui demeurent encore bloquées», a-t-il dit, rappelant que les décisions liées à la fermeture et à l’ouverture des frontières sont prises par le gouvernement en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique.

Lors de sa conférence de presse, le porte-parole a été par ailleurs interrogé sur les relations entre le Maroc et l’Allemagne à la lumière de la réaction du ministère marocain des Affaires étrangère. «Le ministre s’est prononcé mercredi sur ces indicateurs positifs. Il y a une satisfaction (suite à la nouvelle position de l’Allemagne sur l’intégralité territoriale, Ndlr) et on espère que cette nouvelle ère se traduise par un partenariat fort et concret», a déclaré Mustapha Baitas, qui est par ailleurs ministre chargé des relations avec le Parlement.

Le chantier lié au régime de la protection sociale (11 millions de bénéficiaires) ainsi que le remboursement des arriérés de la TVA par l’Etat aux entreprises, un total de 13 milliards de dirhams d’ici fin avril 2022, ont été parmi les principaux sujets abordés lors de cette conférence de presse.