© Copyright : Mhand Oubarka / Le360

Aziz Bouslikhane est le mandataire de la liste accréditée par la CGEM dans la région Souss-Massa, dans la circonscription Sud. Dans cet entretien, il expose les grands axes du programme qu’il porte avec sa colistière, Habiba Al Bardai, et le rôle qu'il compte jouer au Parlement, s'il est élu.

Président fondateur de l’Université internationale d’Agadir (Universiapolis), Aziz Bouslikhane se présente pour la première fois à l’élection des membres qui vont représenter la CGEM à la Chambre des conseillers. Il est le mandataire de la liste accréditée par la CGEM dans la région Souss-Massa, relevant de la circonscription Sud, en binôme avec Habiba Al Bardai, directrice du cabinet d’étude Centaure Innovation.

«Fort de notre expérience dans les domaines de l’enseignement, de l’agriculture, du tourisme, de la distribution et du développement social, nous nous sentons prêt à intégrer le groupe parlementaire de la CGEM», affirme Aziz Bouslikhane, qui met en relief sa connaissance profonde des problématiques entrepreneuriales de la région, puisqu’il est membre de la CGEM Souss-Massa depuis une vingtaine d’années.

Evoquant le rôle qu’il entend jouer en tant que parlementaire, Bouslikhane affirme qu’il consiste avant tout à défendre les intérêts des entreprises, pour leur permettre de créer davantage de richesse et surtout, davantage d’emplois.

«Aujourd’hui, plus de 200.000 diplômés arrivent sur le marché du travail chaque année, mais dans le même temps, le tissu économique a une capacité de recrutement limitée à 90.000 emplois. Les entreprises ont donc un rôle considérable à jouer en matière de formation des compétences de demain, en insérant des stagiaires, en créant de nouveaux emplois, et en signant des conventions avec les universités», souligne ce candidat, qui soutient que l’entreprise doit devenir un «centre de formation», en s’appuyant notamment sur la formation par alternance et la création de centres de recherche, pour améliorer sa compétitivité et sa productivité.

Concernant les atouts de la liste qu’il dirige, Aziz Bouslikhane met en avant ses «grandes qualités entrepreneuriales et managériales». Il compte adopter une démarche participative, pour remonter les doléances des opérateurs de la région, et les défendre. «Nous sommes un binôme qui sera à l’écoute des entreprises, et une force de proposition», insiste-t-il.

Quant aux priorités du groupe parlementaire de la CGEM à la Chambre des Conseillers, Aziz Bouslikhane cite «la réforme de la fiscalité, la réforme du code du travail, la formation professionnelle, la lutte contre l’informel, la transition numérique des PME, et la décarbonisation de la production des entreprises».

Deux sièges sont à pourvoir dans la circonscription Sud, dont le collège électoral est composé de 140 membres. Le binôme Aziz Bouslikhane-Al Bardai (région administrative Souss-Massa) est en compétition avec la liste conduite par Sidi Tayeb El Moussaoui (région Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra).