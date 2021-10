© Copyright : Adil Gadrouz / Le360

Dans cet entretien, Youssef Mouhyi, qui brigue un second mandat au sein du groupe de la CGEM à la Chambre des conseillers, dénonce une répartition inéquitable du collège électoral entre les quatre régions administratives dans la circonscription Centre.

Mandataire de la seule liste issue de la région Marrakech-Safi, Youssef Mouhyi est conscient que la bataille sera rude pour remporter les 4 sièges réservés à la Circonscription Centre. Celle-ci englobe quatre régions administratives: Casablanca-Settat, Beni Mellal-Khenifra, Drâa-Tafilalet et Marrakech-Safi.

«La liste que je représente est la seule où l’on trouve des membres issus de régions hors Casablanca. Toutes les autres listes sont à 100% composées d’entreprises casablancaises», indique ce membre du conseil d’administration de la CGEM, qui rappelle que «la représentation au niveau de la chambre des conseillers est d’abord territoriale».

Président depuis 12 ans de la CGEM Marrakech-Safi, Youssef Mouhyi ne voit pas d’un bon œil les modification apportées au mode électoral et à la répartition du collège électoral entre les 4 régions de la circonscription Centre.

«Hormis Casablanca-Settat, le collège électoral des trois autres régions est passé de 77 membres en 2015 à 26 aujourd’hui. Cela veut dire que 52 sièges sont partis à Casablanca», s’insurge-t-il.

«Imaginez si ces trois régions n’auraient pas un représentant à la Chambre des conseillers. Qui va parler des difficultés de l’après-Covid dans ces régions?», insiste-t-il.

Nommée Assafa, la liste conduite par Youssef Mouhyi est composée de Kaoutar Filali, 2ème sur la liste (elle dirige le Cluster Menara pour l’agroalimentaire et la cosmétique), de Mohamed El Khoulassa, 3ème, (entrepreneur dans le secteur du BTP) et de Nisrine Bentefrit, 4e, (professionnelle de la gestion privée des musées et des centres d'art).

Ce mardi 5 octobre, cette liste sera en compétition avec trois autres listes conduites par Abdelilah Hifdi (président de la Fédération nationale du transport), Youssef Alaoui (président de la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole), et Reda Lahmini (expert comptable, associé au cabinet Fidaroc Grant Thornton).

Interrogé sur les principaux chantiers qui attendent le futur groupe parlementaire du patronat, le président de la CGEM Marrakech-Safi affirme que les priorités vont être fixées par le calendrier de la Chambre des conseillers. «Ce sera d’abord la Loi de finances 2022 qui va être guidée pour la première fois par la nouvelle loi-cadre sur la réforme fiscale», indique Youssef Mouhyi, qui a assuré la vice-présidence de la Commission des finances à la deuxième Chambre du Parlement durant les trois dernières années.

En outre, poursuit-il, le conseil d’administration de la CGEM doit intervenir pour fixer les axes et la vision de cette nouvelle mandature, notamment dans la relation avec le nouveau gouvernement.