© Copyright : Le360

Notre caméra est arrivée jusqu’aux abords du poste douanier mauritanien PK55. Sur place, des ouvriers sont en train de déblayer la zone, dans la perspective d’un prolongement de la route goudronnée qui s’étend déjà sur 2km. Un chantier indispensable pour fluidifier le trafic commercial et civil.

Après le poste frontalier marocain El Guerguerat, une route goudronnée s’étend sur 2 kilomètres a été construite par le Maroc, en 2016. Mais au-delà, il faut traverser une piste d’environ un kilomètre pour arriver jusqu’au poste douanier mauritanien, PK 55.



Aux abords de ce point frontalier mauritanien, un cimetière d’anciens véhicules s’étend à perte de vue. Ici les «cadavres» de véhicules abandonnés pour des raisons douanières gisent depuis des années. Après l'avoir sécurisée, les autorités sont est en train de déblayer cette zone, partie intégrante du Sahara marocain. Les ouvriers sont à pied d’œuvre dans ce chantier qui nécessite un prolongement de la route jusqu’aux portes de nos voisins du sud. «C’était une zone abandonnée que l’on veut aujourd’hui arranger et sécuriser», nous explique Omar Migdar, ouvrier mobilisé sur le chantier. Et d’ajouter: «Les quelque 700 mètres qui restent à goudronner doivent être réalisées maintenant que la zone est sécurisée. Cela profitera aux camionneurs marocains et mauritaniens.»

Ce chantier qui se profile devrait fluidifier davantage le trafic commercial et civil vers les pays subsahariens qui restent relativement dépendants des exportations marocaines. Il rendra, à coup sûr, la vie plus facile aux 120 conducteurs de camions qui traversent chaque jour cette zone.