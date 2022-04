© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360 (capture image vidéo)

Grâce à l’initiative de plusieurs chercheurs et experts, et pour la première fois au Maroc, un livre blanc dédié au système de la santé digitale vient de paraître. Il s'agit d'une feuille de route ciblant les acteurs publics et privés, afin de généraliser ce régime d'e-santé, indispensable aux progrès en la matière, dans le Royaume.

Les principaux auteurs de ce livre, résultat d’un long travail de recherche, sont l’Université Mohammed V de Rabat (UM5) et le Centre d’innovation en e-santé, créé par cette université dans le cadre d’un Partenariat public-privé (PPP).

Anas Doukkali, ancien ministre de la Santé et professeur à la Faculté de médecine de Rabat, est le coordinateur principal de ce Livre blanc dédié à l'e-santé. L'e-santé, qui fait référence à l’intégration des technologies de l’information et de la communication à toute activité liée à la santé, s’avère être nécessaire pour améliorer potentiellement l’offre de santé, résorber le déficit en matière de services de soins de santé, rendre notre système de santé plus efficient, plus efficace et plus viable et offrir à la population un meilleur accès aux services de soins, tout en allégeant la charge qui pèse sur notre système sanitaire.

La cérémonie officielle de présentation de cet ouvrage de référence s’est tenue le vendredi 8 avril dernier, à la présidence de l’UM5, en présence de ministres et d'acteurs du système de santé au Maroc, ainsi que d'autres personnalités. Au cours de cet évènement, une convention de partenariat pour le développement du Centre d’innovation en e-santé de l’Université Mohammed V de Rabat a été signée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Abdellatif Miraoui, le ministre de la santé, Khalid Aït Taleb, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la réforme de l'administration, Ghita Mezzour, et le président de l’Université Mohammed V de Rabat, Mohammed Rhachi.

Ce Livre blanc a pour objectifs de «fournir l’information actualisée et pertinente sur la réalité de l'e-santé, d’identifier les atouts et faiblesses du système national de santé pour la développer, de saisir les opportunités et enjeux de l’intégration des solutions disponibles, de détecter les freins et défis de sa promotion, de présenter des perspectives stratégiques fondées sur les attentes et les enjeux identifiés et d’élaborer des recommandations à l’intention des décideurs pour son développement futur».

Selon le président de l’Université Mohammed V de Rabat, le système de la santé digitale doit impérativement se développer car il constituera un moteur majeur dans le monde de demain. Dans le monde, le système de la santé digitale génère actuellement un total de 160 milliards de dollars, alors qu’il atteindra dans les deux prochaines décennies quelques 600 milliards de dollars.

Réalisé par une équipe multidisciplinaire d’experts, ce Livre blanc a adopté une approche qui s’est appuyée sur trois éléments complémentaires:

- une plateforme basée sur le big data et l’intelligence artificielle, pour transformer les données en connaissance et en accès facile à des solutions d'aide à la prise de décision,



- un état des lieux des acteurs, programmes et solutions adoptées via une analyse documentaire,



- un traitement et une analyse des résultats des entretiens avec les acteurs clés et des enquêtes auprès des professionnels et des usagers.