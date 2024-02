Un Royaume, un grand Roi et un engagement sans faille pour l'Afrique

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération africaine, Nacer Bourita, a indiqué lors de la tenue des travaux de l’UA à Addis-Abeba que le Maroc est attaché à la réalisation des objectifs de développement en Afrique. Un engagement qui procède de la vision stratégique du roi Mohammed VI qui a mis l’accent dans son discours de retour à l’UA le 31 janvier 2017 sur l’importance de favoriser «l’émergence d’une nouvelle Afrique» capable de transformer ses défis en de véritables potentialités de développement et de stabilité.

Les résultats et les jalons de la vision royale ont commencé à devenir palpables à travers de nombreux projets stratégiques de grande envergure, rapporte Al Akhbar du mardi 20 février. Des projets que le souverain avait initiés tels le gazoduc Nigeria-Maroc qui va profiter à des millions d’habitants des pays africains ainsi que l’initiative de l’accès à l’océan atlantique qui entrainera une transformation structurelle dans les économies des pays du Sahel.

Le Maroc a adopté une politique géostratégique fondée sur le principe de gagnant-gagnant face à l’existence de plans des pays industrialisés visant à envahir les marchés africains qui sont considérables et prometteurs.

Le Maroc en tant que pays africain qui était membre fondateur de l’organisation africaine ne peut pas laisser les pays africains comme une proie aux grands pays qui monopolisent leurs richesses.

L’ancrage du Royaume dans sa profondeur africaine a dérangé de nombreux pays qui considéraient ce continent comme une arrière-cour qui leur appartient.

Cette avancée a enragé davantage les ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume surtout que notre pays a réalisé de nombreux acquis diplomatiques après les visites successives du roi Mohammed VI dans plusieurs pays africains.

L’éditorialiste d’Al Akhbar souligne que ces visites royales ont été couronnées par l’ouverture de plusieurs consulats de pays africains dans les provinces du Sahara marocain et le retrait par d’autres de la reconnaissance de la république fantôme soutenue par l’Algérie.

Le Maroc met l’accent sur le soutien des efforts de développement dans des pays africains. C’est ce qui a fait perdre la raison à ceux qui se sont sentis lésés par cette approche et se sont mis à attaquer les intérêts du pays. Ce complot et ces attaques ne porteront jamais atteinte à l’unité du Maroc car les provinces du Sud ont constitué, à travers l’histoire, sa profondeur africaine. Le Royaume a veillé depuis son indépendance à tisser des relations de coopération et de solidarité avec les pays africains.