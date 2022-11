© Copyright : Far-Maroc

Présentant en commission le projet de budget 2023 de la Défense nationale, Abdellatif Loudiyi, ministre délégué en charge de ce département, a énuméré les nombreux projets de développement que mènent actuellement les Forces armées royales. A commencer par le démarrage de la fabrication de drones militaires.

Modernisation, développement des capacités des Forces armées royales... La présentation du budget sectoriel des FAR, qui figure dans le Projet de loi de finances pour l'exercice 2023, qu'a effectuée en cette fin de semaine Abdellatif Loudiyi, ministère délégué en charge de l’Administration de la défense nationale, devant les membres de la commission des Affaires extérieures et de la défense de la première Chambre, permet d’en prendre toute la mesure.

L’avenir des Forces armées royales sera donc celui de l’industrialisation. En plus de la fabrication d’armes légères et de munitions, les FAR se lancent aussi dans l’entretien «in-doors» d’équipements et d’appareils militaires sophistiqués, dont les avions. Une usine de maintenance d'avions militaires a ainsi été confiée au groupe aérospatial belge Orizio, dans la région de Benslimane. Un accord a été scellé pour ce faire, en octobre dernier. La nouvelle plateforme portera le nom de Maintenance Aero Maroc, et aura pour mission d'effectuer les travaux de maintenance des F-16 acquis par les FAR, ainsi que de sa flotte d'hélicoptères.

Il faut aussi savoir que le Royaume va surtout se lancer dans la fabrication de drones militaires. Des appareils qui auront pour vocation le renseignement, mais aussi le combat, a expliqué Abdellatif Loudiyi. Une nouvelle stratégie, qui entre notamment dans le cadre des accords de coopération militaire conclus entre le Maroc et Israël, et qui comprend aussi le lancement de deux unités industrielles de fabrication de ces avions sans pilotes.

Autre projet phare prévu pour l’année prochaine, la construction d’un nouvel aéroport militaire à Khouribga, qui sera entre autres dédié à l’hébergement et l’entretien des hélicoptères AH-64 Apache acquis par le Maroc auprès du constructeur aéronautique américain Boeing.

Le Royaume a passé commande de 24 Apache, et une première livraison est attendue très prochainement. Le Maroc devient ainsi le 17e pays à acquérir cet hélicoptère de combat qui a déjà fait ses preuves sur le terrain et qui est doté d'équipements de navigation de pointe, y compris nocturne, et de technologies de précision des plus modernes.

Devant l’intérêt que suscite cette évolution de la doctrine militaire nationale auprès d’investisseurs nationaux et étrangers, le Royaume mène actuellement plusieurs missions d’information, afin de mieux renseigner sur les opportunités de cette nouvelle stratégie.

Pour l'exercice 2023 du projet de loi de finances, le budget sectoriel de la Défense nationale a été arrêté à près de 62,6 milliards de dirhams.