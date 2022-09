© Copyright : DR

Kiosque360. L’Union constitutionnelle tiendra son sixième congrès national pour renouveler ses instances dirigeantes les 1er et 2 octobre à Casablanca. Ainsi, les candidatures sont ouvertes pour tous les postes, rapporte le quotidien Assabah, dont est tirée cette revue de presse.

L’ouverture des candidatures a été annoncée pour le renouvellement des instances dirigeantes de l’Union constitutionnelle (UC). Il s’agit notamment des postes de secrétaire général du parti et de son adjoint, ainsi que du président du Conseil national et des membres du bureau politique.

La commission des candidatures issue du comité préparatoire du sixième congrès de l’Union constitutionnelle (UC), qui supervise ces candidatures, a limité le délai de dépôt du 21 au 30 septembre, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du jeudi 22 septembre.

«Cette commission examinera les candidatures et mettra au point une liste des candidats qui répondent aux conditions exigées par les statuts du parti», indiquent les sources du quotidien. Et d’ajouter que la commission exige des candidats de déposer personnellement leur candidature au siège principal de l’Union constitutionnelle à Casablanca et qu'aucune procuration ne sera acceptée. «Un formulaire téléchargeable sur le site du parti est mis à la disposition des candidats pour être rempli et déposé directement auprès de la commission au siège du parti à Casablanca, dans les délais impartis», précise la même source.

«L’élection de la prochaine direction du parti du Cheval a été confiée à la commission des candidatures pour sélectionner en amont, à travers des critères bien précis, les candidats qui entreront en course pour le poste de secrétaire général du parti et éliminer les autres», indique le quotidien sur la base de sources au sein du parti. Les mêmes sources ont ajouté que «l’opération de dépouillement avait commencé par la mise en place du comité préparatoire et la répartition des rôles entre un certain nombre de leaders au sein des commissions».

«Ces derniers vont assurer leur siège au sein des nouvelles instances dirigeantes», font savoir les mêmes sources. Et d’ajouter que «Mohamed Joudar, vice-président sortant, serait candidat pour succéder à Mohammed Sajid, qui a formulé le souhait de ne pas se présenter pour un nouveau mandat».

L’Union constitutionnelle, rappelle enfin le quotidien, tiendra son sixième Congrès national les 1er et 2 octobre dans la région de Casablanca.