Tourisme: un total de 14 millions de visiteurs pour l’année 2023, un nouveau record en vue

À la fin du mois d’octobre dernier, le Maroc a accueilli 12,3 millions de touristes, enregistrant une croissance remarquable de 39% par rapport à la même période de l’année précédente.

Selon L’Observateur du Maroc, le ministère du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire explique que «cette performance montre la résilience exceptionnelle du secteur touristique marocain malgré les défis ».

«Après les résultats positifs du mois de septembre, octobre a maintenu cette tendance positive avec l’arrivée de 1,2 million de touristes, représentant une augmentation de 39% par rapport à octobre 2022», écrit l’hebdomadaire.

Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, a expliqué, à l’occasion de la présentation de ces statistiques, que le Royaume vient de «franchir la barre des 12 millions de visiteurs en 2023, et ce, malgré les défis rencontrés après le séisme d’Al Haouz. Ces réalisations renforcent notre confiance dans les efforts déployés pour la promotion et la diversification des marchés émetteurs».

Fatim-Zahra Ammor prévoit, pour 2024, une année record à 14 millions de touristes, et appelle l’ensemble de l’industrie touristique à maintenir le cap pour les deux prochains mois de l’année en cours. Une convention-cadre pour le déploiement d’une feuille de route stratégique pour le secteur du tourisme sur la période 2023-2026 avait été signée à Rabat le vendredi 17 mars 2023. Avec une enveloppe budgétaire de plus de 6 milliards de dirhams, cette stratégie, conclue dans le cadre d’un partenariat public-privé, se fixe pour objectif d’attirer 17,5 millions de touristes d’ici 2026.

Cette stratégie vise aussi à atteindre 120 milliards de dirhams de recettes d’ici 2026. Et cible en parallèle la création de 200.000 emplois (directs et indirects) dans le même délai, et veut surtout repositionner le tourisme en tant que secteur-clé de l’économie nationale.

Pour atteindre ces objectifs, cette stratégie permettra de transformer le secteur du tourisme en agissant sur l’ensemble de ses leviers essentiels.

Il s’agira donc de développer une nouvelle offre, articulée autour d’expériences clients, structurées autour de 9 filières thématiques et de 5 filières transverses. Un plan offensif, qui permettra de doubler les capacités aériennes sera aussi instauré.