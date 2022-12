© Copyright : DR

La 18e réunion des ministres de la Défense des pays membres de l'Initiative 5+5 Défense s'est tenue, sous la présidence du Maroc, ce vendredi 16 décembre 2022 à Rabat, avec la participation de neuf pays membres de l'Initiative: la France, l'Italie, la Libye, Malte, la Mauritanie, le Maroc, le Portugal, l'Espagne et la Tunisie.

L'Administration de la Défense nationale indique dans un communiqué que cette réunion était l'occasion de dresser le bilan des activités de coopération réalisées en 2022 et d'arrêter un plan d'action pour l'année 2023.

A ce titre, les chefs de délégations des pays membres de l'Initiative se sont réjouis des résultats satisfaisants obtenus en 2022 et ont exprimé leur engagement pour la réalisation des activités inscrites au Plan d'Action 2023.

Dans son allocution d'ouverture, Abdellatif Loudyi, ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'administration de la Défense nationale, a salué les efforts consentis pour le développement des mécanismes de coopération régulière et pragmatique dans de nombreux domaines d'intérêt commun, notamment la surveillance maritime, la sûreté aérienne, la gestion des risques et le renforcement de l'interopérabilité des forces, à travers notamment la formation et l'organisation d'exercices conjoints.

Cette rencontre a été l'occasion pour les chefs de délégations des pays membres de l'Initiative d'échanger sur la situation actuelle des menaces et risques qui sévissent dans la région et de réitérer leur volonté commune de relever les défis sécuritaires qui concerne l'espace de la Méditerranée occidentale, notamment le terrorisme, les trafics illicites, l'immigration clandestine et les changements climatiques, précise la même source.

Sur ce registre, Abdellatif Loudyi a mis en avant le rôle du Royaume du Maroc, sous le leadership du Roi, en tant qu'acteur important de stabilité et de paix, particulièrement dans la région de la Méditerranée occidentale à travers le déploiement d'une stratégie multidimensionnelle pour contrer les menaces de terrorisme, l'immigration et le trafic illicites et pour gérer humainement les flux migratoires.

Lors de cette rencontre, les chefs de délégations des pays membres de l'Initiative se sont réjouis des résultats des activités du Centre euromaghrébin de recherches et d'études stratégiques couronnés par le travail, piloté par la Mauritanie, sur la thématique de recherche: «l'exploitation des ressources en eau et des énergies renouvelables comme stratégie pour la stabilité future dans l'espace 5+5».

Cette étude a permis de recenser les défis à relever et les potentialités à mobiliser par les pays membres en matière de ressources en eau et d'énergies renouvelables, ajoute l'Administration de la Défense nationale.

Les pays membres de l'Initiative se sont également félicités des progrès accomplis par les autorités libyennes sur le plan de la stabilité et de la sécurité qui permettront à ce pays frère de rétablir sa sécurité et préserver son unité et sa souveraineté nationale.

Lors de cette réunion, les chefs de délégations ont mis l'accent sur l'importance de poursuivre l'élargissement de la coopération de l'Initiative à d'autres domaines d'intérêt communs tels que les forces spéciales, la cybersécurité, les drones, la lutte contre le terrorisme, la recherche et sauvetage, l'intelligence artificielle, la lutte contre la pollution marine et les défis sécuritaires résultant des changements climatiques.

A l'issue de leurs travaux, poursuit la même source, les chefs de délégations ont approuvé le plan d'action 2023, qui connaîtra un accroissement d'activités de l'ordre de 20% par rapport à 2022, dénotant ainsi de la détermination et de l'engagement des pays membres pour entretenir le dynamisme et la vitalité de l'Initiative 5+5 Défense.

Au terme de la réunion, une déclaration conjointe a été approuvée par les chefs de délégations des pays membres de l'Initiative qui rend hommage aux résultats satisfaisants obtenus sous la présidence marocaine et confie à la République du Portugal de continuer en 2023 l'œuvre de pérennisation de cette coopération au service de la paix et de la sécurité des deux rives de la Méditerranée occidentale.