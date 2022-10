© Copyright : DR

VidéoLa quatorzième réunion des chefs d'Etat-Major des armées de «l’initiative 5+5 Défense», que préside le Maroc, a débuté ce jeudi 27 octobre 2022 à Rabat -sans la présence de l’Algérie et de la Tunisie.

Peu avant la réunion, les délégations se sont rendues au Mausolée Mohammed V à Rabat, pour se recueillir sur les tombes de feu le roi Mohammed V et feu le roi Hassan II.

La réunion des hauts responsables militaires a été présidée au Cercle du mess des officiers de Rabat sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, par le général de corps d’armée, Inspecteur général des FAR et commandant de la Zone Sud, Belkhir El Farouk.

Les délégations étaient conduites par le général de corps d’armée, Inspecteur général des FAR Belkhir El Farouk (Maroc), le sous-chef d’Etat-Major «Opérations» Nicolas Vaujiur (France), Cavo Dragone Giuseppe, chef de la Défense (Italie), Mohamed Ali Al-Haddad, chef d’Etat-Major général des armées (Libye), Edric Zahra, adjoint au commandement des Forces armées (Malte), El Mokhtar Bolle Chaabane, chef d’Etat-Major général des armées (Mauritanie), Marco Serronha, conseiller pour la coordination des Affaires africaines (Portugal), et Teodoro E. Lopez Calderon, chef d’Etat-Major général des armées (Espagne).