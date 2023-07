Tentative d’arnaque à l’encontre de Aziz Akhannouch

L’affaire de la tentative d’escroquerie au nom du palais royal à l’encontre de plusieurs ministres et du président de la Chambre des Représentants a connu un nouveau rebondissement. La police judiciaire de la sûreté du Mechouar Essaid a Rabat a adressé, la semaine dernière, un rapport au procureur du Roi indiquant que le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a fait l’objet, lui aussi, d’une tentative d’arnaque.

Le quotidien Assabah rapporte, dans son édition du jeudi 5 juillet, que l’auteur de cette tentative, qui a été arrêté et jugé, a réveillé le chef du gouvernement à une heure tardive de la nuit en arguant qu’il a été mandaté par une responsable au palais royal.

Aziz Akhannouch a chargé la directrice de son cabinet de contacter une chargée de mission au ministère de la Maison royale pour lui demander si elle a vraiment chargé quelqu’un de le contacter en son nom. Cette dernière lui a fait savoir qu’il s’agit certainement d’une usurpation de son identité et de sa fonction. Elle s’est rendue le lendemain au siège à la sûreté de Mechouar où elle a fait une déposition qui a été mentionnée dans le procès-verbal d’audition que les éléments de la police judiciaire ont transmis au parquet général.

Le quotidien Assabah souligne que les dépositions des ministres de la Santé, de la Justice ainsi que celui de la Jeunesse ont été traitées par la brigade de lutte contre la cybercriminalité tandis que la sécurité du Parlement est intervenue au moment de la tentative d’arnaque du président de la Chambre des Représentants. Les policiers chargés de la sécurité du Parlement ont arrêté l’auteur de l’arnaque et l’ont déféré devant brigade de lutte contre la cybercriminalité.

Malgré la gravité de cet acte et l’importance des personnalités ciblées, l’avocat du prévenu a présenté devant le tribunal de première instance des informations documentées attestant que l’accusé souffre de troubles mentaux et affirmant qu’il vit un drame social après avoir été victime de viols répétitifs. La cour l’a condamné, la semaine dernière, à une peine de prison ferme de cinq mois et une amende pour tentative d’escroquerie. Il a été acquitté pour les chefs d’inculpation d’arnaque et d’homosexualité.