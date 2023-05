Tanger fin prête pour organiser la 3ème édition du Forum méditerranéen pour le climat

La Fondation diplomatique de Rabat a organisé, jeudi 11 mai, une table ronde afin de faire un état des lieux de la préparation de la 3ème édition du Forum méditerranéen pour le climat, prévue les 22 et 23 juin à Tanger.

Cette rencontre a réuni le président de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Omar Moro, la présidente de l’ONG ConnectinGroup International, l’ancienne ministre de l’Habitat Nouzha Bouchareb, une quarantaine d’ambassadeurs étrangers accrédités au Maroc, ainsi que le maire de Chefchaouen, Mohamed Soufiane.

Les participants à la table ronde ont assuré que Tanger est fin prête pour organiser cette rencontre qui verra la participation de ministères et d’organisations publiques, ainsi que de bailleurs de fonds, d’entreprises, de représentants de territoires et d’ONG pour adresser les différents défis rencontrés par la Méditerranée sous la pression climatique.

«Le Maroc organise cet évènement car il est conscient des enjeux que représentent les changements climatiques et la préservation de l’environnement», ont déclaré Omar Moro et Nouzha Bouchareb.

Le Forum méditerranéen pour le climat, aussi appelé MEDCOP Cilmat, sera organisé autour de huit thématiques portant sur les villes et les territoires résilients, les systèmes alimentaires, la gestion durable des ressources en eau, l’économie bleue, la femme et le climat, la migration climatique, la paix et la sécurité, et enfin la finance climat.

Un forum économique dédié au climat et à la croissance verte se tiendra parallèlement à cette 3ème édition du Forum méditerranéen pour le climat.

Au cours de la table ronde de ce jeudi, l’ambassadrice de la Croatie au Maroc, Jasna Mileta, a souhaité que l’apport de l’Union pour la Méditerranée (UMP) soit plus consistant au sein de la MEDCOP Climat afin de conclure des partenariats en matière de financement de divers projets.

Le président de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Omar Moro, lui a rétorqué que le Forum méditerranéen sur le climat est ouvert à «toutes les bonnes volontés», quels que soient l’espace territorial et la nature.

Les futures actions de la MEDCOP seront exposées lors de la prochaine COP28 programmée aux Emirats arabes unis.