Stress hydrique: Aziz Akhannouch se dit préoccupé et dévoile de nouveaux projets de dessalement de l’eau de mer

«C’est une problématique que nous affrontons à cause de la sécheresse. Nous allons construire de nouvelles stations de dessalement de l’eau de mer au profit de Tzinit, de Taroudant et de Chtouka Aït Baha», a annoncé Aziz Akhannouch devant quelque 1.700 membres de son parti, représentant la région Souss-Massa. «La station de Chtouka Aït Baha n’est plus suffisante. Il va falloir l’agrandir. Et la ville de Tzinit a besoin de sa propre station», a-t-il déclaré, estimant que le Maroc a beaucoup tardé dans la réalisation des stations de dessalement de l’eau de mer.

Le président du RNI a ainsi promis d’encourager les investisseurs privés à s’impliquer davantage dans la construction de ce type de stations dans la région. Il a en outre indiqué que Tafraout a commencé à recevoir, à partir de ce jour, de l’eau potable grâce à une autoroute de l’eau venant de la grande nappe phréatique d’Asni, située à 32 kilomètres de la ville.

Aziz Akhannouch, qui est également le président de la commune d’Agadir, a demandé à ses élus locaux de consolider la majorité politique qui unit le RNI à d’autres alliés dans la gestion de la ville et de la région. «Je veille moi aussi à préserver ma majorité gouvernementale», a-t-il martelé.

Le Chef du gouvernement a par ailleurs appelé les citoyens à une meilleure gestion de leur consommation de l’eau potable. Lors de ces 10èmes assises régionales du RNI, un imam a récité sur scène des versets du Coran, implorant Dieu d’accorder au pays ses pluies bienfaitrices.

Mohammed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, a rassuré pour sa part les militants du parti que de nombreux projets d’infrastructures sont en cours de réalisation dans la région Souss-Massa, qui permettront à cette dernière de «préserver son statut de grande région agricole qui approvisionne les marchés marocains à hauteur de 65 ou 70%».

Les tomates mises en vente en cette période sur le marché national sont d’ailleurs issues de la région d’Agadir, a-t-il précisé, avant d’évoquer les projets de stations de dessalement de l’eau de mer. «Concernant les stations de dessalement profit de Tzinit et de Taroudant, les études de faisabilité sont en cours, afin de démarrer prochainement les chantiers des deux projets».