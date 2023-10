Stratégies royales: la famille d’abord

Au début de la semaine, le roi Mohammed VI a présidé une importante réunion de travail au palais royal de Rabat, au cours de laquelle il a avalisé les grandes lignes du nouveau programme visant à aider les familles à faible revenu à accéder au logement, et ce en vue de garantir un habitat décent, via une aide directe de l’Etat, à toutes les familles marocaines dans le besoin.

Dans un éditorial consacré à ce chantier royal, éminemment social, le quotidien Al Akhbar écrit dans son édition du vendredi 20 octobre qu’il «ne fait aucun doute que ce chanter social a un caractère stratégique car, primo, il dépasse largement le temps du gouvernement actuel qui en a dessiné les contours institutionnels et juridiques et, secundo, parce qu’il cible pas moins de 10 millions de Marocains vivant dans des bidonvilles ou croulant sous le poids d’un habitat locatif».

Mais le plus important, ajoute le journal, c’est qu’il s’inscrit dans la stratégie de lutte contre la précarisation, dans le cadre d’une politique royale constante visant la protection de la famille marocaine. En effet, il est impossible de dissocier cette nouvelle approche royale de la nouvelle dynamique impulsée à la révision du Code de la famille en vue de bâtir une famille marocaine soudée et stable en vertu des valeurs religieuses et nationales bien ancrées.

Ce chantier royal d’accès au logement au profit des familles démunies ne peut non plus être dissocié des objectifs du Registre social et de son aide mensuelle directe versée aux familles pauvres. Ce chantier sera opérationnel avant la fin de cette année, précise Al Akhbar, en plus de la couverture sociale gratuite pour les familles démunies.

Ces stratégies royales au profit de la famille marocaine ont été clairement rappelées par le Souverain lors de son récent discours à l’occasion de l’ouverture de l’actuelle session parlementaire. Mohammed VI a ainsi déclaré qu’«une société saine s’érige sur le socle d’une famille saine et équilibrée (…) Corrélativement, si la famille se désagrège, la société perd inévitablement la boussole».

Dans la vision royale, la famille marocaine est érigée en objectif central, socialement parlant, de toutes les politiques publiques et une boussole à partir de laquelle le gouvernement doit orienter son action, conclut Al Akhbar.