Sommet arabe: la Déclaration de Djeddah soutient le rôle du Maroc dans la défense de la Ville sainte

La mosquée al-Aqsa.. AFP or licensors

La décision du Sommet relative à la cause palestinienne a salué les efforts continus du roi Mohammed VI dans la défense d’Al-Qods Acharif et le soutien de la cause palestinienne.

La déclaration s’est également félicitée des projets réalisés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods, bras exécutif du Comité Al-Qods, sous la supervision du Souverain, pour maintenir les Maqdessis dans leur terre et soutenir leur résistance, saluant la réponse du Royaume du Maroc au sujet de l’augmentation de sa contribution financière aux Fonds Al-Aqsa et Al-Qods à hauteur de 12,5 millions de dollars.

De même, le Sommet a souligné l’importance de mettre en lumière les efforts de l’Agence Bayt Mal Al-qods Acharif dans le cadre du Plan d’information sur la Ville d’Al-Qods, tel qu’il a été adopté par le Conseil des ministres arabes de l’Information.