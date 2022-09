© Copyright : Mohammed Chellay / Le360

Le coup d’envoi du Forum des régions d’Afrique a été donné hier, jeudi 8 septembre 2022, à Saïdia. Cette première rencontre connaît la participation de plus de 20 pays d'Afrique adoptant un système décentralisé, avec la présence d'environ 85 présidents de régions africaines.

En collaboration avec l’Association des régions du Maroc (ARM), le conseil régional de l’Oriental (CRO), et avec le soutien de la direction générale des collectivités territoriales, Cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU Afrique) organise la première rencontre du Forum des régions d’Afrique, du 8 au 10 septembre 2022 à Saïdia. Le thème choisi pour cette rencontre est «la contribution des collectivités régionales au développement durable et à la dynamique d'intégration de l’Afrique».

Lors de l'ouverture de cet évènement, la présidente de l’Association des régions du Maroc (ARM), Mbarka Bouaida, a indiqué, dans une déclaration à la presse, que l’organisation de ce Forum s’inscrit dans le cadre de la concrétisation des recommandations de l’assemblée générale de Cité et gouvernements locaux unis (CGLU), tenue à Marrakech en 2018.

Elle a aussi fait savoir que ce forum accueille 20 pays africains, adoptant un système décentralisé, avec plus de 400 participants, signalant que plusieurs sujets seront abordés, notamment les partenariats Sud-Sud, le développement et la compétitivité territoriale, les défis climatiques, la durabilité et la résilience et la gestion des ressources financières et humaines.

Pour sa part, Abdennabi Bioui, président de la région de l'Oriental, a souligné que ce forum connaîtra, lors de sa deuxième journée, la tenue de l'assemblée générale constitutive du Forum, au cours de laquelle le président et le bureau directeur seront élus. Le règlement intérieur et la feuille de route du forum seront également adoptés.

Organisé du 8 au 10 septembre à Saïdia, le Forum des régions d’Afrique a pour vocation la mise en valeur de la richesse des expériences menées par les différents gouvernements régionaux au sein du continent et à l’international, et la création d'un climat de bon voisinage, de paix et de concorde entre communautés et sociétés africaines.

Ce Forum se veut également une plateforme permanente, au sein de l’organisation CGLU Afrique, visant à contribuer à l'émergence d'une Afrique structurellement réformée, socialement solidaire, économiquement forte, culturellement rayonnante, environnementalement saine, et mondialement respectée.