© Copyright : AFP

Les États-Unis ont souligné vendredi qu’ils partagent la position de l’Espagne sur la question du Sahara marocain, soulignant que le plan d’autonomie proposé par le Maroc est «sérieux, crédible et réaliste».

«Nous continuons à considérer le plan d'autonomie du Maroc comme sérieux, crédible et réaliste, ainsi que comme ayant un potentiel clair» pour répondre aux aspirations des populations de la région, a déclaré un porte-parole du Département d'État américain consulté par l’agence de presse espagnole «Europa Press».

La même source a réaffirmé le soutien de Washington à l'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, et à ses efforts pour «promouvoir un avenir pacifique et prospère» pour la région.

Le Président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a souligné, dans un message adressé au roi Mohammed VI, que «l'Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend» au sujet du Sahara Marocain.

En réaction au message de Pedro Sanchez, le Maroc a indiqué qu’il apprécie hautement les positions positives et les engagements constructifs de l’Espagne au sujet de la question du Sahara Marocain.

Les termes de ce message permettent d’envisager une feuille de route claire et ambitieuse afin d’inscrire, durablement, le partenariat bilatéral dans le cadre des bases et des paramètres nouveaux, soulignés dans le Discours Royal du 20 août dernier, a affirmé le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger dans un communiqué.