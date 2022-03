© Copyright : DR

Dans son message au roi Mohammed VI, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a apporté des réponses claires au discours royal du 20 août 2021. La position dont il a fait part au Souverain place désormais l’Espagne au-dessus de tous les pays européens dans le soutien à l’intégrité territoriale du Maroc. Analyse.

C’est un tournant. Et il n’est pas exagéré de le qualifier d’historique. Alors que l’Espagne n’avait jamais pris position en faveur du plan d’autonomie pour résoudre le conflit du Sahara, Pedro Sanchez, président du gouvernement espagnol, a rompu avec cette position traditionnelle de Madrid, en affirmant, dans un message adressé vendredi 18 mars 2022 un message au roi Mohammed VI que «l’Espagne considère l’initiative marocaine d’autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend» du Sahara occidental.

Rarement un article défini aura été aussi décisif



Dans sa lettre au roi Mohammed VI, Pedro Sanchez définit le plan d’autonomie comme «la base». L’article défini la a rarement été aussi déterminant que dans le propos du chef de gouvernement espagnol. Le plan d’autonomie n’est pas une (article indéfini) base parmi d’autres, mais la (seule) base qui permette de trouver une solution au différend. Si l’on veut pousser plus loin l’interprétation sémantique, l’on dira qu’avec l’usage de cet article défini, l’Espagne considère que le plan d’autonomie n’est pas une option, mais la base exclusive pour trouver une solution au conflit du Sahara occidental.

Il convient de souligner que c’est la première fois que le gouvernement espagnol prend position en faveur du plan d’autonomie, présenté en 2007 par le Maroc. Les termes avec lesquels ce pays s’est engagé en faveur de cette solution placent désormais l’Espagne au-dessus de tous les pays européens dans le soutien à l’intégrité territoriale du Maroc. Ce soutien est d’autant plus important que l’Espagne est l’ancienne puissance coloniale du Sahara, qu’on lui attribue souvent une «responsabilité historique» sur ce dossier et qu’elle constitue le fief du Polisario en Europe.

Une réponse au discours royal du 20 août 2021



Pedro Sanchez a mis du temps à apporter une réponse tangible au discours prononcé par le roi Mohammed VI, le 20 août 2021, à l’occasion du 68e anniversaire de la Révolution, du Roi et du Peuple. Mais les éléments contenus dans son message de ce vendredi 18 mars sont à l’unisson des fondamentaux qui sous-tendent le discours du Souverain.

Le 20 août 2021, le Roi a consacré une partie importante de son discours aux relations du Maroc avec l’Espagne. Il a dit: «J’ai suivi personnellement et directement le processus de dialogue ainsi que l’évolution des discussions. Le but n’était pas seulement de trouver une issue à cette crise, mais aussi de saisir l’opportunité pour redéfinir les bases et les paramètres qui régissent ces relations».

Et le président du gouvernement espagnol de préciser dans sa lettre du 18 mars 2022: «Notre objectif est de construire une nouvelle relation, basée sur la transparence et la communication permanente, le respect mutuel et les accords signés par les deux parties et l’abstention de toute action unilatérale, à la hauteur de l’importance de tout ce que nous partageons». Comment ne pas reconnaître une juste résonance entre les propos du Souverain et ceux de Pedro Sanchez.

Dans son discours du 20 août dernier, le Roi a dit : «Avec un optimisme sincère, nous formons le souhait de continuer à œuvrer avec le gouvernement espagnol et son président, son Excellence Pedro Sanchez, afin d’inaugurer une étape inédite dans les relations entre nos deux pays. Désormais, celles-ci devront reposer sur la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements». L’optimisme du Souverain n’a pas été déçu, puisque le président du gouvernement espagnol a répondu de façon directe à ce souhait en affirmant que «l’Espagne agira avec la transparence absolue qui correspond à un grand ami et allié». Et d’ajouter dans son message au Souverain: «Je vous assure que l’Espagne tiendra toujours ses engagements et sa parole».

De plus, le communiqué de la présidence espagnole, publié ce vendredi, parle de «nouvelle étape» entre le Maroc et l’Espagne, alors que le Roi avait appelé dans son discours à «construire une nouvelle relation». Les deux pays sont, donc, sur la même longueur d’onde.

La position de l’Espagne met les feux des projecteurs sur la passivité de la France



«L’évolution de l’Espagne sur ce dossier est aussi importante que la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. L’Espagne, c’est l’acteur historique du dossier et le fief du Polisario, c’est aussi le repère pour l’Amérique latine et nombre d’autres pays sur le Sahara». C’est en ces termes que commente une source diplomatique marocaine pour Le360 le message adressé par Pedro Sanchez à Mohammed VI.

La position de l’Espagne, désormais la plus évoluée en Europe sur la marocanité du Sahara, met aussi les feux des projecteurs sur notre allié traditionnel, la France, qui parle toujours du plan d’autonomie comme une base parmi d’autres, une position qui n’a pas changé d’un iota depuis 2007.

Partenaire historique, censée être le plus avancé avec le Maroc, la France se complait pourtant dans son immobilisme par rapport à l’intégrité du Royaume. En faisant du surplace, la France semble bien passive comparativement à l’Allemagne et à l’Espagne.