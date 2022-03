Sahara marocain: la position de l’Espagne est positive et historique, affirme Saâd-Eddine El Othmani

Saâd-Eddine El Othmani, ex-chef du gouvernement.

L’ancien chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani, est sorti ce samedi 19 mars 2022, de son long silence en qualifiant de «positive et d’historique» la position de l’Espagne reconnaissant officiellement le projet d’autonomie proposé par le Maroc et «garantissant la souveraineté et l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc».

«C’est une position sérieuse, développée et positive de l’Espagne, qui dégèlera les relations entre les deux pays», a écrit l’ancien chef du gouvernement dans un tweet, en réaction à la position de l’Espagne selon laquelle le projet d’autonomie proposé par le Maroc constitue «la base la plus sérieuse, réaliste et crédible», pour le règlement du conflit du Sahara. ???? ??? ????? ??????? ???????? ?? ???? ?????? ??????? ??? ??????? #???????_???????? #??????_?????_?????? https://t.co/CtyPHQWAxP — ??? ????? ???????? EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) March 18, 2022 Interrogé par Le360, Saâd-Eddine El Othmani a déclaré que cette position espagnole constitue «une première», car elle reconnaît le plan d’autonomie marocain comme «la plus sérieuse base» pour parvenir à une solution politique de ce conflit vieux de 47 ans. Voici pourquoi la nouvelle position de l’Espagne sur le Sahara est un tournant historique «Après sa position dite de neutralité, c’est la reconnaissance des droits marocains», par l’Espagne, a souligné l’ancien numéro un du parti islamiste du PJD. Il a en outre estimé que la position de Madrid constitue «une victoire et un acquis» pour la diplomatie marocaine. «Aujourd’hui, a-t-il dit, de nombreuses voix à l’étranger ont applaudi la position espagnole à l’égard du Sahara marocain». «De nouvelles perspectives de partenariat s’ouvrent ainsi avec notre voisin du Nord en mettant fin au gâchis, à la tension et à la brouille», a conclu l’ancien chef de l’Exécutif.

Par Mohamed Chakir Alaoui