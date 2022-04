© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

Ils viennent des camps de Tindouf et, hier encore, ils ne juraient que par le référendum et l’indépendance du Sahara. Aujourd’hui, ils soutiennent ouvertement l’option d’autonomie sous souveraineté du Maroc. Qui sont-ils? Rencontre.

Ils sont, du moins ils l’étaient, séparatistes, habitent les camps de Lahmada à Tindouf et il y a à peine quelque jours, il n’avaient d’yeux que pour le référendum. Mais ça, c’était avant. Avant, notamment, le changement radical dans la position de l’Espagne, ancienne puissance coloniale, mais aussi un des anciens soutiens indirects. C’était aussi avant leur arrivée à Bilbao au nord-ouest de l’Espagne, ville où Le360 les a joints.

Elles sont ainsi une quinzaine de personnes à avoir récemment quitté les camps de la honte de Lahmada, au sud-ouest de l’Algérie. Parmi elles, Salkou Ould Bakar et Mahfoud Kadiri Ould Najm nous ont assuré avoir changé de position après que le dossier du Sahara marocain a connu d’importants développements.

«Après la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara et le récent soutien apporté par l’Allemagne et l’Espagne au plan d’autonomie, je considère que ce plan est la seule et unique solution appropriée pour résoudre ce conflit», a affirmé Salkou Ould Bakar dans une conversation avec Le360 en visioconférence.

Ce dernier affirme qu’en face, la situation se dégrade dans les camps de Lahmada et que les habitants commencent à voir en le plan d’autonomie une solution pour résoudre ce problème qui n’a que trop duré. Mahfoud Kadiri Ould Najm abonde dans le même sens en faisant part de son alignement sur le plan d’autonomie. «C’est la seule issue pour sortir du conflit et la seule solution qui convient aux habitants, que ce soit dans les camps ou dans le Sahara marocain», a-t-il affirmé.

Mahfoud Kadiri Ould Najm est un membre de la famille d’un haut responsable sécuritaire du Polisario, Brahim Mahmoud Ahmed alias «Grigaou», frère de Mohamed Cheikh Biadillah, ancien ministre de la Santé, ex-secrétaire général du PAM et ancien président de la Chambre des conseillers.