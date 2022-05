Sahara: l'Égypte réaffirme son soutien à l'intégrité territoriale du Maroc

Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et son homologue égyptien, Sameh Choukri, lundi 9 mai 2022, lors d'un point de presse conjoint à Rabat.

L'Egypte soutient l'intégrité territoriale du Maroc et salue les efforts sérieux et crédibles du Royaume visant à l'aller de l'avant, vers le règlement politique de la question du Sahara, indique un communique conjoint publié au terme des entretiens entre Nasser Bourita et son homologue égyptien, Sameh Choukri.