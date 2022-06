Liam Fox, ancien ministre de la Défense du Royaume-Uni, estime que le plan d’autonomie demeure «la proposition la plus sérieuse et la plus fiable» pour résoudre le confit artificiel du Sahara.

© Copyright : khalil Essalak / Le360

Le plan d’autonomie proposé par le Maroc demeure «la proposition la plus sérieuse et la plus fiable» pour résoudre le confit artificiel du Sahara, a affirmé Liam Fox, député conservateur, ancien ministre de la Défense du Royaume-Uni et actuel président du groupe parlementaire britannique dédié aux accords d’Abraham.

Interrogé par Le360 à l’occasion d’une visite de travail de trois jours au Maroc à la tête d’une délégation du même groupe, le haut responsable britannique estime que le plan d’autonomie tel que proposé par le Maroc est «la seule proposition sérieuse et viable qui est sur la table à l'heure actuelle et j'aimerais que cela avance le plus rapidement possible afin que nous obtenions un résultat rapide et concret, et éviter un plus long processus», a ainsi déclaré Liam Fox (député conservateur).

La délégation parlementaire britannique, en visite de travail au Maroc, outre le Dr Liam Fox, comprend Andrew Murrison, Lord James Wharton, Tom Hunt et Laura Roberts. Cette délégation a rencontré notamment le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, ainsi que d’autres responsables marocains, dont le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami.

Lors de l’entrevue, l’ex-ministre de la Défense sous le gouvernement de David Cameron s’est déclaré confiant quant à la consolidation du partenariat entre son pays et le Maroc. Liam Fox a cité, à titre d’exemple, Xlinks, le projet de connexion électrique sous-marine. «C’est ce dont nous avons besoin dans le contexte de la crise énergétique actuelle. Nous avons besoin de partenaires fiables, de sources d'énergie prévisibles. A la lumière de l'urgence climatique, nous devons nous assurer que nous utilisons autant que possible les énergies renouvelables».

Et d’ajouter que le Maroc offre une formidable opportunité. «Ici on retrouve de l'électricité produite à partir de vent et de soleil, avec une empreinte carbone inexistante. Transférer cela par un câble de 4.000 km au Royaume-Uni, cela peux fournir de l'électricité à plus 7 millions de personnes».

L’ancien ministre et actuel député a salué le rôle important que joue le Maroc au niveau de la paix et de la stabilité au Maghreb et au Moyen-Orient. Evoquant les accords d’Abraham, le responsable britannique a estimé que «le Maroc a clairement un rôle unique à jouer dans ce processus», car il a «une histoire de coexistence avec les juifs qui remonte très loin dans son histoire». Ces accords, a-t-il dit, vont pouvoir développer la coopération dans une série de domaines.

Pour rappel, le Dr Fox a été chargé en 2021 de diriger le groupe britannique des accords d'Abraham, dont le but est de fournir un forum britannique pour promouvoir les accords d'Abraham et la cause plus large de la paix dans toute la région.