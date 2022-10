© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

VidéoLe Burundi, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Albert Shingiro, a réitéré ce mercredi 19 octobre 2022 à Rabat, son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc en considérant le plan d’autonomie comme «une base sérieuse et crédible pour parvenir à une solution durable, pragmatique et réaliste».

La position du Burundi à l’égard de la marocanité du Sahara a été réaffirmée lors d’un entretien qu’a eu le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaines et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, avec son homologue du Burundi, Albert Shingiro, actuellement en visite de travail au Maroc.

Selon un communiqué conjoint, Albert Shingiro a réaffirmé à cette occasion «l'attachement de la République du Burundi au principe de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Royaume du Maroc». Le texte ajoute que le Burundi «considère l’initiative d’autonomie, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil du sécurité de l’ONU, comme la base pour parvenir à une solution durable, pragmatique et réaliste basée sur le compromis».

Albert Shingiro a fait part une nouvelle fois à son homologue marocain de «l’appui de son pays aux efforts du Secrétaire général de l’ONU et son envoyé personnel pour la relance du processus politique sur la base des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU».

Les deux parties, indique en outre le communiqué, «se sont engagées à s'appuyer mutuellement sur les questions majeures concernant leurs intérêts fondamentaux». Lors d’un point de presse tenu à l’issue des entretiens, le ministre burundais a expliqué que pour son pays, «les principes d'intégrité territoriale, de souveraineté et d'unité nationale sont des principes qui mettent en exergue les valeurs partagées entre nous et le Maroc, mais aussi avec d'autres nations».

Pour sa part, Nasser Bourita a remercié son homologue pour les «positions claires et constantes» de son pays concernant la question du Sahara marocain.

Les deux parties ont, par ailleurs, décidé de consolider leur coopération bilatérale dans les domaines, outre politique, économique et de la formation. Le ministre du Burundi a demandé a ce que son pays bénéficie de l’expérience du Maroc dans le domaine agricole et des investissements. «Nous voulons assurer une agriculture qui garantisse une sécurité alimentaire», a dit Albert Shingiro, déclarant qu’il rencontrera les patrons de l’Office chérifien des phosphates (OCP) et de l’Office de la formation professionnelle.

A cette occasion, Nasser Bourita a fait connaître la décision du Maroc d’augmenter le nombre de bourses en faveur des étudiants burundais. Enfin, le Maroc et le Burundi ont également décidé d’exempter les détenteurs de passeports diplomatiques et de services de l’obligation d’un visa de voyage dans leurs pays respectifs.