Sahara: la Sierra Leone exprime son plein soutien à l’intégrité territoriale du Maroc

Nasser Bourita recevant le ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale de la république de Sierra Leone, Timothy Musa Kabba, le 23 avril 2024.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint publié à l’issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale Sierra-Léonais, Timothy Musa Kabba.

Dans ce communiqué conjoint, le chef de la diplomatie sierra-léonaise a réitéré le soutien ferme de son pays à l’intégrité territoriale du royaume, qui a été conforté par l’ouverture, en août 2021, d’un Consulat général de la Sierra Leone à Dakhla et sa participation, le 15 janvier 2021, à la Conférence ministérielle de soutien à l’initiative d’autonomie sous la souveraineté du Maroc, à l’invitation du Royaume et des Etats-Unis d’Amérique.

Il a, dans ce sens, exprimé son plein appui au processus mené par les Nations Unies pour parvenir à une solution réaliste, pratique et durable à la question du Sahara marocain.