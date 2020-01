Réseaux hydrique et routier: Abdelkader Amara en tournée d'inspection à Marrakech et à Laâyoune

Le ministre de l'Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, a entamé, ce lundi 6 janvier, une tournée d'inspection à Marrakech et à Laâyoune pour s'enquérir notamment de l’état d’avancement des chantiers relatifs aux secteurs de l'eau et des routes.

A Marrakech et sa région, le ministre visitera les routes en cours de construction et d'entretien, ainsi que des chantiers relatifs à l'eau. Le Maroc a entamé la mise en œuvre de la stratégie nationale sur l'eau, un programme initié par le roi Mohammed VI, couvrant la période allant de cette année 2020 à l’horizon 2050. Ce plan, d'un investissement de l’ordre de plusieurs milliards de dirhams, prévoit la construction de dizaines de barrages visant au renforcement du réseau national de l'eau, qui couvrira également les zones rurales et agricoles. Vidéo. Le programme national de l'eau expliqué par le ministre Abdelkader Amara A propos des routes, il faut rappeler que le réseau routier régional au Maroc est passé, en 2019, de 10.094 km à 11.182 km, soit une hausse de 11%, en plus d'une série de projets routiers dont les voies express. Récemment, Abdelkader Amara a indiqué que l'investissement pour l'agrandissement de ce réseau national routier avait nécessité la mobilisation d’une enveloppe budgétaire de l’ordre de 14,4 milliards de dirhams. Après l’étape de Marrakech, le ministre se rendra à Laâyoune pour présider, jeudi 9 janvier prochain, le conseil d'administration de l'Agence du bassin hydraulique de Sakia-El Hamra-Oued-Eddahab.

