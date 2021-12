Rencontre Bensaïd-Govrin: Rabat et Tel Aviv décident d’approfondir leurs relations en matière culturelle

Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, et l'ambassadeur David Govrin, chef du bureau de liaison israélien à Rabat, jeudi 16 décembre 2021, au siège du ministère de la Culture.

Le développement des relations culturelles et de la jeunesse entre le Maroc et Israël a dominé des entretiens qu’a eus à Rabat le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mehdi Bensaïd, avec le chef du bureau de liaison israélien à Rabat, l’ambassadeur David Govrin.

«Les moyens susceptibles de développer la coopération bilatérale dans les domaines du cinéma, du théâtre et de la jeunesse ont été au centre de cette entrevue», qui s’est déroulée jeudi 16 décembre 2021, au siège du ministère de la Culture entre Mehdi Bensaïd et David Govrin», a affirmé une source autorisée pour Le360, précisant que l’audience a eu lieu à la demande de la partie israélienne. Les deux hommes ont évoqué également les possibilités d’échange de missions entre les deux pays afin de mettre au point le niveau et la nature de la coopération entre les deux pays. ?????? ??? ????? ???? ?????? ???????? ????????? ??? ??????? ??? ??????? ?? ???? ???????? ???? ??????. ?????? ???? ??????? ?? ???? ??????? ??????? ???????? ??? ????? ?????? ??????? ?????? ????? ????. pic.twitter.com/ymt1yhuGVZ — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) December 17, 2021 Cette rencontre entre le ministre Mehdi Bensaïd et l’ambassadeur israélien s’inscrit dans la foulée de la célébration de la première année de la signature de l’accord tripartite de coopération entre le Maroc, les Etats-Unis et Israël. Diapo. Maroc-Israël: célébration à Washington du premier anniversaire de la reprise des relations diplomatiques En effet, à travers cet accord, les Etats-Unis ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara, Washington ayant ouvert un consulat américain à Dakhla, la perle des provinces sahariennes. Le texte a aussi marqué la reprise des relations entre Rabat et Tel Aviv, étape qui a conduit à la consolidation des relations maroco-israéliennes dans plusieurs domaines, notamment dans les secteurs touristique, militaire et aérien.

Par Mohamed Chakir Alaoui