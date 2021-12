L'ambassadrice du Maroc aux Etats-Unis, Lalla Joumala El Alaoui, et l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Michael Herzog, ont célébré hier, jeudi 9 décembre 2021, à Washington, un an de reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. L’occasion de faire un premier bilan très positif de ce rapprochement qui «porte déjà ses fruits».

Il y a un an jour pour jour, le 10 décembre 2020, le Maroc et Israël annonçaient le rétablissement de leurs relations diplomatiques, dans la cadre de l'accord tripartite signé avec les Etats-Unis. Pour célébrer cet événement marquant, les ambassades du Maroc et d'Israël ont organisé, le jeudi 9 décembre une cérémonie à l'hôtel Watergate à Washington.

Selon The Jerusalem Post, qui relaie l’information ce vendredi, cette cérémonie a connu la participation de membres du Congrès, de représentants d'organisations juives, ainsi que de la secrétaire d'Etat adjointe par intérim en charge des affaires du Proche-Orient, Yael Lempert.

Wonderful evening with our friends of @IsraelinUSA celebrating 1 year of normalisation and the promising future ahead. #peace #???? #Shalom ?? ?? ?? https://t.co/8ehsWqBq4A — Morocco in the USA (@morocco_usa) December 10, 2021

Dans une allocution prononcée à cette occasion, l'ambassadrice du Maroc à Washington, Lalla Joumala El Alaoui, a déclaré que «sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une mesure audacieuse a été prise il y a un an pour rétablir les relations diplomatiques avec Israël, et ouvrir un nouveau chapitre de nos relations bilatérales».

«Cette normalisation entre nos deux pays était l'évolution naturelle d'une relation déjà riche, multiforme et de longue date, marquée par le profond attachement du Royaume à sa communauté juive marocaine», a-t-elle affirmé, toute en se félicitant des nombreuses actions de coopération entre les deux pays qui ont été entreprises ces derniers mois.

L'ambassadrice a souligné qu'«au cours des derniers mois, nous avons été témoins de nouveaux ponts et voies reliant les gouvernements, les secteurs privés et les peuples du Maroc et d'Israël, rapprochant plus que jamais nos deux pays».

Lalla Joumala El Alaoui a ainsi noté que des groupes de travail ministériels ont été établis dans des domaines allant de la diplomatie à la science, et que des échanges de visites ont eu lieu. «Nos ambassadeurs dans plus de 60 capitales travaillent désormais en étroite collaboration, y compris ici à Washington DC, aux Nations Unies ou à l'Union africaine», a indiqué la diplomate.

Par ailleurs, a-t-elle ajouté, au cours de l'année écoulée, le Conseil d'affaires Maroc-Israël et la Chambre de commerce et d'industrie Maroc-Israël ont été créés, tandis que des vols directs reliant les deux pays ont été lancés. «Des joint-ventures prometteuses se profilent également à l'horizon. pour le bien de nos peuples et de la région au sens large», s’est-elle félicitée.

Et de conclure, sur une note pleine d’optimisme: «les graines de paix semées au cours de l'année écoulée commencent déjà à porter leurs fruits et ont un impact positif sur la vie des peuples de la région. Il est difficile de ne pas être rempli d'optimisme pour l'avenir lorsque l'on considère l'enthousiasme et l'impulsion significative que l'Accord tripartite et les Accords d'Abraham ont générés depuis 2020».

De son côté, l'ambassadeur d'Israël aux Etats-Unis, Michael Herzog, est revenu sur la portée du rapprochement entre le Maroc et l’Etat hébreu. «Ce nouveau chapitre va beaucoup plus loin que les intérêts géopolitiques. Les relations entre le peuple juif et le Maroc sont anciennes et uniques. Des générations de Juifs ont trouvé refuge dans tout le Maroc au cours de milliers d'années. Ensemble, nous pouvons faire avancer notre vision commune d'une région pacifique, prospère et stable», a-t-il déclaré.

«Nous sommes des partenaires naturels dans une région très turbulente», a poursuivi Herzog. «Quand nous regardons la situation régionale dans son ensemble, nous voyons une lutte entre deux camps opposés: il y a un camp qui recherche le progrès et la stabilité. Ce camp est tourné vers l'avenir et vers l'espoir. Il se concentre sur l'amélioration de la vie et du bien-être des habitants de la région».

D'un autre côté, a-t-il dit, «il y a le camp radical, caractérisé par des idéologies extrêmes, qui voudraient ramener la région vers un passé sombre. Ce camp se nourrit de la haine, de la violence et de la soi-disant résistance. Israël et le Maroc sont résolument dans le premier camp».

Herzog a poursuivi en disant qu'Israël considère le Maroc comme un acteur très important au Moyen-Orient et en Afrique. «Le Maroc est une voix de raison, de modération et de conciliation. Le Maroc est un acteur qui peut construire des ponts à travers la région et entre les régions. Nous en Israël, et moi personnellement, avons l'intention de déployer beaucoup d'efforts pour approfondir et étendre la normalisation israélo-arabe et israélo-musulmane», a-t-il conclu.